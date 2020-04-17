От 300 до 4000 рублей: какие выплаты получат медики, работающие с коронавирусом

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В организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь пациентам в амбулаторных условиях и в Республиканском центре организации медицинского реагирования ежемесячная надбавка врачам составит 1000 белорусских рублей, медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием – 500 рублей, прочим работникам – 300 рублей.

В инфекционных отделениях, приемных отделениях больничных организаций здравоохранения, санитарно-эпидемиологических организациях здравоохранения, осуществляющих мероприятия в очагах инфекции, на пограничных переходах, санитарно-карантинных пунктах, лабораторные исследования на вирусные инфекции, в лабораториях организаций здравоохранения и РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, в патологоанатомических отделениях, в рентгеновских отделениях (кабинетах), в отделениях (кабинетах) рентгеновской компьютерной томографии ежемесячная надбавка врачам составит 1500 рублей, медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием –1300 рублей, прочим работникам –900 рублей.

В отделениях анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии и реанимации, в организациях здравоохранения службы скорой медицинской помощи ежемесячная надбавка врачам составит 3000 рублей, медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием –2000 рублей, прочим работникам –1000 рублей.

В отделениях анестезиологии и реанимации, лабораториях организаций здравоохранения, задействованных в выполнении исследований на вирусы, работники которых переведены на закрытый 3-сменный режим работы, ежемесячная надбавка врачам составит 4000 рублей, медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием – 3000 рублей, прочим работникам –1500 рублей.