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В Беларуси оштрафовали двоих за нарушение самоизоляции. Минздрав призывает остаться на праздники дома

17.04.2020 16:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Как рассказала на брифинге замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан, два человека в Беларуси уже оштрафованы за несоблюдение правил самоизоляции. Минздрав снова призывает всех, а не только тех, кто стал контактом 1-го и 2-го уровней, по максимуму оставаться дома.

В Беларуси оштрафовали двоих за нарушение самоизоляции. Минздрав призывает остаться на праздники дома

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Всего в стране сейчас 30,5 тысячи человек, которые контактировали с зараженными COVID-19, они находятся на больничном, и их самоизоляцию регулярно контролируют.

— Вчера посетили 23,7 тысячи человек. Хочется сказать: нарушителей достаточно много. Было выявлено 711 нарушителей, этих людей не смогли застать дома в течение 2−3 часов, — сообщила Инна Карабан.

В отношении семерых нарушителей уже начат административный процесс, двоих оштрафовали на 2 базовые величины. Минздрав напомнил, что максимальный штраф за нарушение самоизоляции — 30 базовых величин. Также в отношении нарушителей может быть применена статья 336 УК (Нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур).

При этом, по словам министра здравоохранения Владимира Караника, показатель социального дистанцирования в Беларуси сравним со странами Европы.

— Мы бы хотели, чтобы это работало и дальше.

Минздрав видит риски в том, что на Пасху и Радуницу белорусы поедут к родным в другие регионы.

— Мы бы просили всех оставаться в местах проживания и ограничить общение, — говорит Владимир Караник.

По его словам, по регионам прослеживается четкая связь между приехавшими на праздники и ростом количества заболевших.

— Сначала Вербное воскресенье католическое — а потом, через 7−11 дней, видим увеличение количества инфицированных, — привел он пример.

Такие же были случаи, когда большая компания друзей и родных из разных регионов съездила на пикник, и случаи заражения появились в нескольких городах.

Министр советует проводить праздники и выходные «в том круге общения, в котором обычно находитесь».

 
 
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  Как рассказала на брифинге замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан, два человека в Беларуси уже оштрафованы за...
 
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