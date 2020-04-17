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Поддержка. Акция #СТОПКОРОНАВИРУС в Броубар «Манхэттен»

17.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Поддержка. Акция #СТОПКОРОНАВИРУС в Броубар «Манхэттен»

Броубар Манхэттен объявляет БЬЮТИ АКЦИЮ! При записи к нашему мастеру Ольге на сложное окрашивание в подарок получаете маникюр с покрытием гель-лак или моделирование и окрашивание бровей на Ваш выбор.

Наш Instagram https://www.instagram.com/browbar_slutsk/ 

Данная новость опубликована в рамках акции SlutskGorod по поддержке малого бизнеса. Подробности и условия можно узнать здесь.

 
Теги: Новости
 
 
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Броубар Манхэттен объявляет БЬЮТИ АКЦИЮ! При записи к нашему мастеру Ольге на сложное окрашивание в подарок получаете маникюр с покрытием гель-лак или...
 
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