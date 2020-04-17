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Поддержка. Акция #СТОПКОРОНАВИРУС в Броубар «Манхэттен»
17.04.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Броубар Манхэттен объявляет БЬЮТИ АКЦИЮ! При записи к нашему мастеру Ольге на сложное окрашивание в подарок получаете маникюр с покрытием гель-лак или моделирование и окрашивание бровей на Ваш выбор.
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Данная новость опубликована в рамках акции SlutskGorod по поддержке малого бизнеса. Подробности и условия можно узнать
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Броубар Манхэттен объявляет БЬЮТИ АКЦИЮ! При записи к нашему мастеру Ольге на сложное окрашивание в подарок получаете маникюр с покрытием гель-лак или...
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