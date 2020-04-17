Экономист: ВВП Беларуси может упасть на 18%

«На сегодняшний день все факторы краткосрочной экономической динамики способствуют снижению ВВП. Определенный импульс экономической активности дает отсутствие карантинных мер», - сообщил в ходе онлайн-встречи «Меры по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях пандемии» старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук.





Встреча была организована в рамках проекта «Открытый диалог».





В то же время среди импульсов замедления ряд очень существенных процессов. Это провал внешнего спроса, нефтяной шок, стихийный карантин, снижение спроса на труд, отсутствие стимулирующих мер, тотальная неопределенность, реинкарнация проблемы плохих долгов.





По словам Дмитрий Крука, в зависимости от того, каким будет шок для глобальной экономики и как будет проходить восстановление, существует большая вариативность сценариев.





На взгляд экономиста, самый лучший вариант для Беларуси при хорошей экономической политике нашей страны – спад 3,5% ВВП.





«Если все пойдет по самому плохому сценарию, плюс наши власти будут вынуждены объявить карантин, то этот спад ВВП может быть маштабнее», - отметил Дмитрий Крук. По его словам, данное падение может составить до 18% ВВП.





«Вилка сценариев сегодня для Беларуси она не просто широка, она необычайно широка. Рецессия в 3,5% на сегодняшний день – это лучшее, что может произойти из реалистичных сценариев», - подчеркнул Дмитрий Крук.





Он признал, что в этом случае инфляция выйдет за 5% диапазон, но может быть останется даже однозначной.





Вероятность такого сценария будет зависеть как от внешних предпосылок, так и от действий белорусских властей.





«Пока, думаю, все видите, что они в основном не делают ничего. Либо в очень ограниченном масштабе», - констатировал Дмитрий Крук.









Худший сценарий, по словам экономиста, может быть вызван неадекватными политическими мерами и плохой ситуацией в глобальной экономике.





«Это – масштабный затяжной спад ВВП, сопровождаемый финансовыми катаклизмами, то есть ускорением инфляции. И конечной точкой. Если мы пойдет по такому пути, к сожалению, я это допускаю, достаточно быстро, но не в этом году, мы можем прийти к ситуации суверенного дефолта», - сообщил Дмитрий Крук.





Вместе с тем, он напомнил, что во многом развитие ситуации будет зависеть от стратегии белорусских властей как на макро, так и на микроуровнях и ситуации с инфляцией.