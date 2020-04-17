Продлены сроки ограничения въезда в Литву и Латвию

Источник материала: ОНТ

Латвия и Литва продлили ранее установленные сроки ограничения пересечения границы в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета.

В Литве карантин продлили до 27 апреля, а в Латвии – до 12 мая. Также до указанной даты Латвия не будет оформлять иностранных граждан и лиц без гражданства для въезда в страну.

Пересечь латвийско-белорусский участок границы можно только в пунктах пропуска «Патерниеки»-«Григоровщина» и «Силене»-«Урбаны».

На белорусско-литовской границе в пункте упрощенного пропуска «Тверячус»-«Видзы» по-прежнему не оформляют граждан и транспорт.

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