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Продлены сроки ограничения въезда в Литву и Латвию

17.04.2020 16:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Продлены сроки ограничения въезда в Литву и Латвию

Латвия и Литва продлили ранее установленные сроки ограничения пересечения границы в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета.

В Литве карантин продлили до 27 апреля, а в Латвии – до 12 мая. Также до указанной даты Латвия не будет оформлять иностранных граждан и лиц без гражданства для въезда в страну.

Пересечь латвийско-белорусский участок границы можно только в пунктах пропуска «Патерниеки»-«Григоровщина» и «Силене»-«Урбаны». 

На белорусско-литовской границе в пункте упрощенного пропуска «Тверячус»-«Видзы» по-прежнему не оформляют граждан и транспорт.

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Латвия и Литва продлили ранее установленные сроки ограничения пересечения границы в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Такая информация...
 
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