Лукашенко сказал, что школьники будут учиться и 1 мая

Источник материала: Ежедневник

По мнению президента, длительные каникулы негативно отражаются не только на освоении детьми учебного материала, но и на их поведении.

Ранее, напомним, Александр Лукашенко заявил о необходимости начинать учебный процесс в школах со следующей недели. Приняло решение о том, что дети должны вернуться в школы 20 апреля, и Министерство образования.

К слову, президент сегодня также сообщил, что школьники, чтобы наверстать пропущенное из-за длинных каникул, будут учиться и 1 мая, а второго и третьего будут выходными.

Однако, если родители пожелают оставить своего ребенка дома, препятствовать этому никто не будет, добавил он.