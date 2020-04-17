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Лукашенко сказал, что школьники будут учиться и 1 мая

17.04.2020 17:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

По мнению президента, длительные каникулы негативно отражаются не только на освоении детьми учебного материала, но и на их поведении.

Ранее, напомним, Александр Лукашенко заявил о необходимости начинать учебный процесс в школах со следующей недели. Приняло решение о том, что дети должны вернуться в школы 20 апреля, и Министерство образования.

К слову, президент сегодня также сообщил, что школьники, чтобы наверстать пропущенное из-за длинных каникул, будут учиться и 1 мая, а второго и третьего будут выходными.

Однако, если родители пожелают оставить своего ребенка дома, препятствовать этому никто не будет, добавил он.

 
 
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По мнению президента, длительные каникулы негативно отражаются не только на освоении детьми учебного материала, но и на их поведении.
 
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