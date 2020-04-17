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От 300 до 4000 рублей. Стало известно, какие надбавки к зарплатам получат белорусские врачи

17.04.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси подписал указ «О материальном стимулировании работников здравоохранения», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Так, в медучреждениях, которые лечат амбулаторно, а также в Республиканском центре организации медицинского реагирования, ежемесячная надбавка врачам составит 1000 рублей. Медработники со среднеспециальным образованием получат по 500, все остальные – по 300.  

От 300 до 4000 рублей. Стало известно, какие надбавки к зарплатам получат белорусские врачи

Отдельными блоками выделены инфекционные и приемные отделения, санитарно-эпидемиологические организации, которые работают в очагах инфекции, проводят исследования на вирусы. Здесь, в зависимости от квалификации сотрудников, доплаты будут варьироваться от 900 до 1500 рублей.  

От 300 до 4000 рублей. Стало известно, какие надбавки к зарплатам получат белорусские врачи

В отделениях анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии, в службе скорой помощи – от 1000 до 3000. А там, где люди работают в три смены закрытого режима, – от 1500 до 4000 рублей.  

От 300 до 4000 рублей. Стало известно, какие надбавки к зарплатам получат белорусские врачи

От 300 до 4000 рублей. Стало известно, какие надбавки к зарплатам получат белорусские врачи

Таким образом, те кто сегодня трудится на передовой, будут вознаграждены соразмерно нагрузке, уровню опасности и ответственности.  

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Новости Беларуси. Президент Беларуси подписал указ «О материальном стимулировании работников здравоохранения», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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