В Минске легковушка сбила женщину на пешеходном переходе

Источник материала: ОНТ

Минске легковушка сбила женщину на пешеходном переходе" class="one-news__figure-img">

Легковой автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Минске. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen двигался по ул. Кунцевщина со стороны ул. Притыцкого в направлении ул. Матусевича. Там он и совершил наезд на пешехода, переходившую улицу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.





Женщина с травмами была доставлена в больницу. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

ФОТО: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

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