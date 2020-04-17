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В Минске легковушка сбила женщину на пешеходном переходе

17.04.2020 17:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске легковушка сбила женщину на пешеходном переходеМинске легковушка сбила женщину на пешеходном переходе" class="one-news__figure-img">

Легковой автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Минске. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen двигался по ул. Кунцевщина со стороны ул. Притыцкого в направлении ул. Матусевича. Там он и совершил наезд на пешехода, переходившую улицу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.


Женщина с травмами была доставлена в больницу. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.  

ФОТО: УГАИ ГУВД Мингорисполкома. 

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Теги: Минск
 
 
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Легковой автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Минске. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Согласно предварительной информации, водитель...
 
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