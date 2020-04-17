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В Минске легковушка сбила женщину на пешеходном переходе
Источник материала: ОНТМинске легковушка сбила женщину на пешеходном переходе" class="one-news__figure-img">
Легковой автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Минске. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen двигался по ул. Кунцевщина со стороны ул. Притыцкого в направлении ул. Матусевича. Там он и совершил наезд на пешехода, переходившую улицу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.
Женщина с травмами была доставлена в больницу. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
ФОТО: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
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Легковой автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Минске. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Согласно предварительной информации, водитель...
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