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Раньше ходили в обычный сельский дом с крестом. Как жительнице Лядно удалось открыть храм Николая Чудотворца
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Этот сюжет о подготовке к Пасхе, точнее о человеке, чья сильная вера позволила воплотить мечту в реальность. В агрогородке Лядно три года назад построили церковь святителя Николая Чудотворца, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Раньше православные праздники встречали в обычном сельском доме, но благодаря местной жительнице Ирине Гирель агрогородок обзавелся собственным храмом.
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Раньше ходили в обычный сельский дом с крестом. Как жительнице Лядно удалось открыть храм Николая Чудотворца
Новости Беларуси. Этот сюжет о подготовке к Пасхе, точнее о человеке, чья сильная вера позволила воплотить мечту в реальность. В агрогородке Лядно три года назад...
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