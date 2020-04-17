Раньше ходили в обычный сельский дом с крестом. Как жительнице Лядно удалось открыть храм Николая Чудотворца

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Этот сюжет о подготовке к Пасхе, точнее о человеке, чья сильная вера позволила воплотить мечту в реальность. В агрогородке Лядно три года назад построили церковь святителя Николая Чудотворца, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Раньше православные праздники встречали в обычном сельском доме, но благодаря местной жительнице Ирине Гирель агрогородок обзавелся собственным храмом.





Подробнее – в видеоматериале Вадима Смоляка.









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