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Когда важно услышать человека. С какими вопросами обратились белорусы к Анатолию Исаченко по телефонной линии

17.04.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Совет Республики продолжит работу с обращениями граждан в любой доступной в нынешней эпидемиологической ситуации форме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассказал Анатолий Исаченко во время прямой телефонной линии.

По мнению заместителя председателя Совета Республики, личное общение с гражданами эффективнее, чем рассмотрение вопросов исключительно по документам. При работе с людьми важно не только вникнуть в проблему, но и услышать человека.

Когда важно услышать человека. С какими вопросами обратились белорусы к Анатолию Исаченко по телефонной линии

Многие обращения становятся фундаментом для выявления системных сбоев. Так, на основании однотипных звонков в свое время удалось выработать общие подходы к улучшению качества воды и дорожного покрытия в Минском районе. Сейчас такие вопросы еще поступают, но их количество пошло на спад.

Когда важно услышать человека. С какими вопросами обратились белорусы к Анатолию Исаченко по телефонной линии

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Самое главное, что надо определиться: либо это частная проблема и надо выехать и помочь человеку (может, где-то власти недоработали на местном уровне), либо же это системная проблема и ее надо трансформировать на региональном уровне и тоже постараться решить. Но на это уже требуется больше времени для того, чтобы проанализировать все обращения.

Совет Республики, конечно же, будет продолжать работу с обращениями граждан. В зависимости от ситуации, мы будем выбирать формат. Где-то все равно будут личные приемы, где-то будут телефонные линии, где-то будут выездные приемы. В любом случае мы проводим работу и в коллективах, выезжаем, естественно, соблюдая все меры предосторожности для того, чтобы уважать друг друга.

Когда важно услышать человека. С какими вопросами обратились белорусы к Анатолию Исаченко по телефонной линии

Большинство частных вопросов традиционно касается работы ЖКХ, благоустройства, земельных споров, нюансов приватизации. Все поступившие обращения Совет Республики держит на контроле.

Люди в материале: Анатолий Исаченко

 
 
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Новости Беларуси. Совет Республики продолжит работу с обращениями граждан в любой доступной в нынешней эпидемиологической ситуации форме, сообщили в программе...
 
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