Источник материала: Вороновская газета





Дистанционное образование не является альтернативой классно-урочной системе. Такое мнение высказал журналистам министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

«Сегодня еще много идет споров и разговоров на предмет дистанционного образования. Некоторые видят в этом некую панацею, чуть ли альтернативу классно-урочной системе, которая сложилась в системе общего среднего образования. Как профессионал с психолого-педагогической подготовкой могу сказать, что дистанционная подготовка не заменит классно-урочную систему. Потому что последняя решает не только вопросы передачи информации либо закрепления материала, но и вопросы социализации детей. Это общение в своем возрастном коллективе, в разновозрастных коллективах, это какие-то совместные мероприятия — то, что позволяет ребенку получать социальный опыт, без которого ему трудно выйти в самостоятельную жизнь. В итоге ребенок получает аттестат зрелости, и не случайно он именно так называется», — сказал Игорь Карпенко.

По словам министра, педагоги помогут учащимся наверстать упущенный материал. «Для нас эта тема не новая. И раньше, если ребенок болел, он какие-то вещи наверстывал самостоятельно, остальное в школе. Но не забывайте, что у нас есть шестой школьный день, в который учителя-предметники проводят консультации», — отметил он.

Игорь Карпенко напомнил, что много лет существует форма обучения на дому. «Поэтому ничего здесь сверхъестественного нет. С точки зрения психолого-педагогических методик все эти вопросы уже отработаны», — добавил он.

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