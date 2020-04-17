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В общежитии в Слуцке произошел пожар. Эвакуировали 64 человека
Источник материала: ОНТ
В общежитии города Слуцка произошло возгорание. Сотрудники МЧС эвакуировали 64 человека, об этом сообщили на
В 14:06 в общежитии на ул. Социалистической сработала система пожарной сигнализации. В МЧС автоматически поступило сообщение о задымлении. Как оказалось, возгорание произошло в одной из комнат второго этажа пятиэтажного здания.
Работники общежития и МЧС вывели из здания 64 человек, 33 из которых – дети. Пострадавших нет.
Огонь повредил имущество и стены в одной из комнат. Причина пожара устанавливается.
Фото: minobl.mchs.gov.by
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В общежитии города Слуцка произошло возгорание. Сотрудники МЧС эвакуировали 64 человека, об этом сообщили на сайте Минского областного управления МЧС. В 14:06 в...
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