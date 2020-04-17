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В общежитии в Слуцке произошел пожар. Эвакуировали 64 человека

17.04.2020 17:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В общежитии в Слуцке произошел пожар. Эвакуировали 64 человека

В общежитии города Слуцка произошло возгорание. Сотрудники МЧС эвакуировали 64 человека, об этом сообщили на сайте Минского областного управления МЧС.

В 14:06 в общежитии на ул. Социалистической сработала система пожарной сигнализации. В МЧС автоматически поступило сообщение о задымлении. Как оказалось, возгорание произошло в одной из комнат второго этажа пятиэтажного здания.

Работники общежития и МЧС вывели из здания 64 человек, 33 из которых  – дети. Пострадавших нет.

Огонь повредил имущество и стены в одной из комнат. Причина пожара устанавливается.

Фото: minobl.mchs.gov.by


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В общежитии города Слуцка произошло возгорание. Сотрудники МЧС эвакуировали 64 человека, об этом сообщили на сайте Минского областного управления МЧС. В 14:06 в...
 
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