В общежитии в Слуцке произошел пожар. Эвакуировали 64 человека

Источник материала: ОНТ

В общежитии города Слуцка произошло возгорание. Сотрудники МЧС эвакуировали 64 человека, об этом сообщили на сайте Минского областного управления МЧС.

В 14:06 в общежитии на ул. Социалистической сработала система пожарной сигнализации. В МЧС автоматически поступило сообщение о задымлении. Как оказалось, возгорание произошло в одной из комнат второго этажа пятиэтажного здания.

Работники общежития и МЧС вывели из здания 64 человек, 33 из которых – дети. Пострадавших нет.

Огонь повредил имущество и стены в одной из комнат. Причина пожара устанавливается.

Фото: minobl.mchs.gov.by





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