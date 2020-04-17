"Не хотел так уходить". Легенда "Городеи" - о расставании с клубом и директоре, которого задержали

Дмитрий Лебедев – культовая фигура для болельщиков «Городеи». Полузащитник – рекордсмен клуба по числу матчей в высшей лиге (106) и количеству набранных очков по системе гол плюс пас – 26 + 23.





Однако в начале сезона капитан неожиданно покинул «сахарников» и перебрался в «Крумкачы». Ни игрок, ни клуб не хотят рассказывать о причинах расставания.





Перед стартом сезона в первой лиге Александр Ивулин специально для канала «ЧестнОК» уговорил новичка «воронов» посоревноваться в исполнении штрафных ударов.





Участник челленджа, который не забивал из-за пределов штрафной, съедал кусочек городейского сахара. Причем за каждый промах Дмитрий рассказывал душевную историю времен «Городеи». Кажется, болельщики «сахарных» будут плакать в концовке этого ролика.



