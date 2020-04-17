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"Не хотел так уходить". Легенда "Городеи" - о расставании с клубом и директоре, которого задержали
Источник материала: Партизан
Дмитрий Лебедев крут не только в душевных рассказах, но и ударах со штрафных.
Дмитрий Лебедев и тогда еще директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович
Дмитрий Лебедев – культовая фигура для болельщиков «Городеи». Полузащитник – рекордсмен клуба по числу матчей в высшей лиге (106) и количеству набранных очков по системе гол плюс пас – 26 + 23.
Однако в начале сезона капитан неожиданно покинул «сахарников» и перебрался в «Крумкачы». Ни игрок, ни клуб не хотят рассказывать о причинах расставания.
Перед стартом сезона в первой лиге Александр Ивулин специально для канала «ЧестнОК» уговорил новичка «воронов» посоревноваться в исполнении штрафных ударов.
Участник челленджа, который не забивал из-за пределов штрафной, съедал кусочек городейского сахара. Причем за каждый промах Дмитрий рассказывал душевную историю времен «Городеи». Кажется, болельщики «сахарных» будут плакать в концовке этого ролика.
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Дмитрий Лебедев крут не только в душевных рассказах, но и ударах со штрафных.
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