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В Климовичском районе BMW при обгоне выскочила на встречку и врезалась в автобус. Пострадали двое

17.04.2020 17:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Климовичском районе 17 апреля BMW врезалась в рейсовый автобус, сообщили в УВД Могоблисполкома. Водитель легковушки пошел на обгон и на встречной полосе движения совершил лобовое столкновение. Пострадали он и 80-летняя пассажирка.


ДТП произошло в 08.15 в шести километрах от Климовичей на трассе на Костюковичи. За рулем BMW был 41-летний житель райцентра. Сзади него сидела 80-летняя пассажирка.

Водитель пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом МАЗ.



Водитель и пассажирка легковушки госпитализированы. Водитель и все 8 пассажиров автобуса осмотрены бригадой скорой медицинской помощи. Им госпитализация не понадобилась.

 
 
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