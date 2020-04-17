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В Климовичском районе BMW при обгоне выскочила на встречку и врезалась в автобус. Пострадали двое
Источник материала: Tut.by
В Климовичском районе 17 апреля BMW врезалась в рейсовый автобус,
ДТП произошло в 08.15 в шести километрах от Климовичей на трассе на Костюковичи. За рулем BMW был 41-летний житель райцентра. Сзади него сидела 80-летняя пассажирка.
Водитель пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом МАЗ.
Водитель и пассажирка легковушки госпитализированы. Водитель и все 8 пассажиров автобуса осмотрены бригадой скорой медицинской помощи. Им госпитализация не понадобилась.
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Пассажиры и водитель автобуса остались целы.
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