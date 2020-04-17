Их транзит: сын президента Таджикистана официально стал вторым человеком в государстве









Кандидатуру столичного градоначальника выдвинула член Маджлиси милли Дилбар Рахим Одилзода, сенаторы единогласно одобрили ее в результате тайного голосования, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.





Таким образом, мэр Душанбе официально стал вторым лицом в стране после президента, и в случае отставки, смерти или недееспособности руководителя государства управление перейдет в его руки.





На посту председателя верхней палаты он сменил Махмадсаида Убайдуллоева, который был спикером почти 20 лет.





Рустам Эмомали, старший сын президента Таджикистана Эмомали Рахмона, был избран членом Маджлиси милли 27 марта. Он возглавляет администрацию Душанбе с января 2017 года. До этого руководил Агентством по госфинконтролю и борьбе с коррупцией.





Сейчас Эмомали 32 года. В 2016 году в Конституцию страны были внесены поправки, снизившие возраст кандидата в президенты с 35 до 30 лет. Это позволяет старшему сыну нынешнего бессменного главы государства принять участие в президентских выборах, намеченных на ноябрь этого года.









Маджлиси милли состоит из 33 членов, 25 из них избираются тайным голосованием депутатов региональных советов, еще 8 назначает президент. Бывшие президенты автоматически становятся сенаторами, но могут отказаться от этой должности.



