ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Их транзит: сын президента Таджикистана официально стал вторым человеком в государстве

17.04.2020 18:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Мэр столицы Таджикистана Душанбе Рустами Эмомали избран спикером Маджлиси милли (верхней палаты парламента Таджикистана) на состоявшемся 17 апреля заседании нового состава палаты.



Кандидатуру столичного градоначальника выдвинула член Маджлиси милли Дилбар Рахим Одилзода, сенаторы единогласно одобрили ее в результате тайного голосования, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

Таким образом, мэр Душанбе официально стал вторым лицом в стране после президента, и в случае отставки, смерти или недееспособности руководителя государства управление перейдет в его руки. 

На посту председателя верхней палаты он сменил Махмадсаида Убайдуллоева, который был спикером почти 20 лет.

Рустам Эмомали, старший сын президента Таджикистана Эмомали Рахмона, был избран членом Маджлиси милли 27 марта. Он возглавляет администрацию Душанбе с января 2017 года. До этого руководил Агентством по госфинконтролю и борьбе с коррупцией.

Сейчас Эмомали 32 года. В 2016 году в Конституцию страны были внесены поправки, снизившие возраст кандидата в президенты с 35 до 30 лет. Это позволяет старшему сыну нынешнего бессменного главы государства принять участие в президентских выборах, намеченных на ноябрь этого года.


Маджлиси милли состоит из 33 членов, 25 из них избираются тайным голосованием депутатов региональных советов, еще 8 назначает президент. Бывшие президенты автоматически становятся сенаторами, но могут отказаться от этой должности.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мэр столицы Таджикистана Душанбе Рустами Эмомали избран спикером Маджлиси милли (верхней палаты парламента Таджикистана) на состоявшемся 17 апреля заседании...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Климовичском районе BMW при обгоне выскочила на встречку и врезалась в автобус. Пострадали двое
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика