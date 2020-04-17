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«Благодарны за каждый костюм, каждую маску». Что входило в гуманитарный груз, который Китай прислал Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Помощь для белорусских медиков. Самолет с гуманитарным грузом из Китая приземлился 17 апреля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На борту спецрейса из Пекина – более 30 тонн груза. Ил-76 был заполнен, что называется, под завязку. В коробках – самое необходимое: экспресс-тесты, респираторы, маски повышенной защиты, очки, специальные костюмы и лекарства. В формировании помощи приняли участие как представители китайского бизнеса, так и ряд крупных компаний и государственных предприятий Беларуси.
Эдуард Вальчук, главный врач Республиканского центра организации медицинского реагирования Министерства здравоохранения Беларуси:
Отметим, это не первый подобный груз из КНР. Помощь китайских компаний для борьбы с COVID-19 в Беларуси уже превысила 1 миллион 600 тысяч долларов.
Александр Худолеев, первый заместитель министра МЧС Беларуси:
Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войск ПВО:
Весь ценный груз будет распределен по учреждениям здравоохранения Беларуси.
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«Благодарны за каждый костюм, каждую маску». Что входило в гуманитарный груз, который Китай прислал Беларуси
Новости Беларуси. Помощь для белорусских медиков. Самолет с гуманитарным грузом из Китая приземлился 17 апреля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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