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«Благодарны за каждый костюм, каждую маску». Что входило в гуманитарный груз, который Китай прислал Беларуси

17.04.2020 18:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Помощь для белорусских медиков. Самолет с гуманитарным грузом из Китая приземлился 17 апреля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тесты, лекарства, респираторы и другие средства защиты. Самолёт с гуманитарным грузом из Китая прибыл в Минск

«Благодарны за каждый костюм, каждую маску». Что входило в гуманитарный груз, который Китай прислал Беларуси

«Благодарны за каждый костюм, каждую маску». Что входило в гуманитарный груз, который Китай прислал Беларуси

На борту спецрейса из Пекина – более 30 тонн груза. Ил-76 был заполнен, что называется, под завязку. В коробках – самое необходимое: экспресс-тесты, респираторы, маски повышенной защиты, очки, специальные костюмы и лекарства. В формировании помощи приняли участие как представители китайского бизнеса, так и ряд крупных компаний и государственных предприятий Беларуси.

«Благодарны за каждый костюм, каждую маску». Что входило в гуманитарный груз, который Китай прислал Беларуси

Эдуард Вальчук, главный врач Республиканского центра организации медицинского реагирования Министерства здравоохранения Беларуси:
Все белорусские медики очень благодарны за каждый костюм, за каждую маску, за каждый респиратор. Это жизнь и здоровье наших людей.

«Благодарны за каждый костюм, каждую маску». Что входило в гуманитарный груз, который Китай прислал Беларуси

Отметим, это не первый подобный груз из КНР. Помощь китайских компаний для борьбы с COVID-19 в Беларуси уже превысила 1 миллион 600 тысяч долларов.

«Благодарны за каждый костюм, каждую маску». Что входило в гуманитарный груз, который Китай прислал Беларуси

Александр Худолеев, первый заместитель министра МЧС Беларуси:
Благодарны Министерству обороны за оказанную помощь в выделении воздушного судна для доставки и, конечно, нашим коллегам из пограничного, таможенного комитетов, Министерства иностранных дел з а оказанную помощь в сопровождении и оказании необходимой помощи.

«Благодарны за каждый костюм, каждую маску». Что входило в гуманитарный груз, который Китай прислал Беларуси

Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войск ПВО:
Единственная особенность в этом полете заключалась в том, что достаточно сложные климатические условия были, которые, в общем-то, не повлияли на качество выполнения груза. Мы и в дальнейшем готовы в кратчайшие сроки, с высоким качеством выполнить любую задачу, которая нам будет поставлена, в интересах наших граждан, нашего государства.

Весь ценный груз будет распределен по учреждениям здравоохранения Беларуси.

«Благодарны за каждый костюм, каждую маску». Что входило в гуманитарный груз, который Китай прислал Беларуси

Люди в материале: Ло Чжаньхой, Эдуард Вальчук, Александр Худолеев, Анатолий Булавко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Помощь для белорусских медиков. Самолет с гуманитарным грузом из Китая приземлился 17 апреля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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