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КГК проведет прямую линию по наличию в продаже масок и антисептика

17.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

КГК проведет прямую линию по наличию в продаже масок и антисептика

Комитет государственного контроля проведет 20 апреля по всей стране прямую телефонную линию о наличии в аптеках и торговой сети медицинских масок и средств для дезинфекции рук, сообщили БЕЛТА в КГК.

Жители республики могут сообщить специалистам контрольного ведомства о фактах отсутствия в продаже данных средств и завышении цен на них. Сотрудники КГК изучат информацию, озвученную гражданами, чтобы проанализировать ситуацию с наличием этого товара в целом по стране и в каждом отдельном регионе.

Телефоны, по которым можно обратиться на прямую линию:

в Минске — (017) 328-69-40 (с 10.00 до 12.00);

в Брестской области — (0162) 21-18-76, 21-25-08 (с 9.00 до 18.00);

в Витебской области — (0212) 37-61-94, 37-89-39 (с 10.00 до 17.00);

в Гомельской области — (0232) 23-83-93, 23-83-89 (с 10.00 до 12.00);

в Гродненской области (0152) 79-88-24, 79-88-40 (с 9.00 до 18.00);

в Минской области — (017) 284-03-42 (с 9.00 до 18.00);

в Могилевской области — (0222) 62-47-75 (с 9.00 до 18.00).

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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Комитет государственного контроля проведет 20 апреля по всей стране прямую телефонную линию о наличии в аптеках и торговой сети медицинских масок и средств для...
 
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