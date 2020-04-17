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Белгидромет: пожары в Чернобыльской зоне не повлияли на радиационную обстановку в Беларуси

17.04.2020 17:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белгидромет: пожары в Чернобыльской зоне не повлияли на радиационную обстановку в Беларуси

Превышений радиационных параметров, из-за продолжающихся на территории Чернобыльской зоны отчуждения в Украине лесных пожаров, зафиксировано не было. Об этом со ссылкой на Белгидромет сообщает БЕЛТА.

В сообщении отмечается, что радиационная обстановка в Беларуси находится под постоянным контролем. С 4 апреля, когда в Чернобыльской зоне отчуждения начались лесные пожары, на территории Беларуси обстановка остается стабильной, а превышений радиационных параметров зафиксировано не было.

«Уровни мощности дозы гамма-излучения, уровни суммарной бета-активности и содержания цезия-137 в пробах атмосферного воздуха соответствовали установившимся многолетним значениям», – отметили в Белгидромете.

При этом в сообщении также отмечается, что согласно данным стационарных пунктов наблюдений радиационного мониторинга атмосферного воздуха, а также данным пунктов измерения автоматизированной системы контроля радиационной обстановки, расположенных в зоне влияния Чернобыльской и Ровенской атомных электростанций, не было выявлено превышений мощности дозы гамма-излучения над установившимися многолетними показателями.

ФОТО: Ukrainian Police Press Office

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Превышений радиационных параметров, из-за продолжающихся на территории Чернобыльской зоны отчуждения в Украине лесных пожаров, зафиксировано не было. Об этом со...
 
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