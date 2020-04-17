Белорусские школьники возобновят учебу 20 апреля

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские школьники вернутся за парты 20 апреля. Каникулы в республике продлевались дважды – с 6 по 11 апреля, и потом еще на неделю. Президент республики Александр Лукашенко заявил, что необходимо начинать занятия уже со следующей недели, пишет ТАСС .

«С 20 апреля начнется образовательный процесс в системе общего среднего образования. Четвертая четверть продлится до 30 мая», – сообщили в Минобразования Беларуси.

Суббота, 26 мая, а также пятница, 1 мая, в школах республики будут учебными днями, заявил Лукашенко.

«Будем учиться в субботу. Это будет учебный день. Не просто так в субботу – труды там, факультативы и прочее, а полный учебный день. Потому что немножко отстали, неделю же прогуляли лишнюю. И 1-го числа тоже будем учиться. А 2-го и 3-го будет выходной для детей в школах», – сказал белорусский лидер.