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Новости экономики за 17.04.2020

17.04.2020 23:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Какое жилье может стать предметом ипотеки и в каком случае оно может отойти банку? Сколько денег уже направили профсоюзы на помощь работникам предприятий, оказавшихся в затруднительном положении, и цены на какие товары правительство берет под контроль? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси появилась полноценная ипотека

Новости экономики за 17.04.2020

ПРОФСОЮЗЫ НА ПОДДЕРЖКУ РАБОТНИКОВ НАПРАВИЛИ ПОРЯДКА ТРЕХ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Порядка 3 миллионов рублей направили профсоюзы за последние две недели на оказание помощи. Половина этих денег была израсходована на покупку дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты как для работников различных предприятий, так и для медиков. Вторая часть пошла на оказание материальной помощи тем, кто оказался в сложной ситуации.

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Из-за снижения экономической активности в мире нарушаются производственные цепочки, что отражается на результатах наших предприятий. Некоторые вынуждены были вообще приостановить работу. Для поддержки работников таких структур еще в марте профсоюзами был принят целый ряд решений. В частности профсоюзными организациями всех уровней были созданы кассы взаимопомощи для оказания матпомощи наиболее уязвимым категориям работников.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
 
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Новости Беларуси. Какое жилье может стать предметом ипотеки и в каком случае оно может отойти банку? Сколько денег уже направили профсоюзы на помощь работникам...
 
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