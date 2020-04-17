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«Ответка прилетает». Шпаковский о высказываниях в адрес Беларуси в телеграм-каналах
Источник материала: СТВ
Эксперт высказал мнение в программе
Александр Шпаковский, политический аналитик:
Но повторюсь, наверное, мне кажется, белорусы – мы не будем отвечать так. Всё равно мы будем по-другому себя вести.
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