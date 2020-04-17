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Сотрудники ГАИ Брестской области сосредоточат силы на безопасности пешеходов

17.04.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Детям и подросткам в силу особенностей их психологии часто хочется успеть многое за короткое время. Они активны, подвижны и многое воспринимают как игру. Также они торопятся и на дороге, забывая, что проезжая часть может быть опасной. И спешка на ней может привести к потере здоровья или трагическим последствиям.

Сотрудники ГАИ Брестской области сосредоточат силы на безопасности пешеходов

Дети-пешеходы, дети-пассажиры, взрослые пешеходы и пассажиры будут под пристальным вниманием сотрудников ГАИ. Чтобы предотвратить длящееся в течение долгого времени непонимание между водителями и пешеходами нужно совсем чуть-чуть. Но этого «чуть-чуть» нам всем и недостает. Правоохранители еще раз разъяснят водителям, что проезд нерегулируемых пешеходных переходов является аварийно-опасным участком дороги. При приближении к которому необходимо снижать скорость, на дороге водителю нужно быть шахматистом: предопределять действия других участников дорожного движения на несколько шагов вперед.

Пешеходам, в свою очередь, необходимо всегда убеждаться в безопасности перехода. Как бы вы не торопились перейти на противоположную сторону, следует помнить, что сэкономленная минута, к примеру, перебежать дорогу на мигающий «зеленый», может обернуться долгими часами постельного режима. Важно осознать, что даже самый опытный водитель не сможет моментально остановить автомобиль перед выскочившим пешеходом.

Дабы избежать недопонимания между всеми участниками дорожного движения, нужно на мгновение до опрометчивого поступка представить на месте водителя, пассажира или пешехода своего родного человека. Вряд ли отец хотел бы совершить наезд на своего ребенка. Так почему же водители позволяют себе «пролетать» пешеходные переходы, не задумываясь, что на них могут быть чужие дети.

Парень, переходящий дорогу по диагонали и попадающий под колеса транспортного средства, не задумывается, с чем придется столкнуться водителю, да и ему скорее всего будет все равно на чувства и эмоции постороннего. А если представить, что наезд совершил родной дедушка или брат?

Общаясь с разными категориями участников дорожного движения, сотрудники ГАИ напомнят им об обязательном соблюдении Правил дорожного движения, взаимовежливости и неравнодушии на дорогах.

Специалист ГАиП ГАИ УВД Анна Мацкевич.

 
 
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Сотрудники ГАИ Брестской области сосредоточат силы на безопасности пешеходов
 
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