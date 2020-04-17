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Порывистый ветер и прохлада: прогноз погоды на 18 апреля
Источник материала: ОНТ
На уходящей неделе установилась ветреная, неустойчивая и прохладная погода. И прогноз на ближайшее будущее неутешительный.
Завтра, 18 апреля Беларусь окажется во власти обширного
В субботу переменная облачность, без осадков, лишь местами и кратковременно по северо-востоку страны пройдут мокрый снег и дождь. Ветер северо-западный, порывистый. Влажность воздуха – до 60%. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится. Средняя температура – ниже нормы.
Температура воздуха к 8 утра понизится и составит от +1°С по северо-востоку до +3°С в юго-восточных районах. С учетом влажности и порывистого ветра по ощущениям будет на 6-8 градусов прохладнее. Одевайтесь теплее.
В середине дня воздух немного прогреется – столбики термометров будут на отметках от +6°С по северу до +10°С по юго-западу страны. К вечеру температура вновь понизится, но останется положительной от +4°С по северо-востоку до +8°С по юго-западу.
В воскресенье погоду продолжат определять прохладные и неустойчивые воздушные массы с Кольского полуострова. Ночью в северо-восточных, а днем и в центральных районах страны пройдет кратковременный мокрый снег и дождь. Ветер северо-западный, северный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью опустится до -4°С…+1°С, в разгар дня составит от +4°С по северо-востоку до +12°С по юго-западу. По предварительному прогнозу, в начале следующей недели характер погоды существенно не изменится.
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На уходящей неделе установилась ветреная, неустойчивая и прохладная погода. И прогноз на ближайшее будущее неутешительный. Завтра, 18 апреля Беларусь окажется во...
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