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На войне и про войну. Приписки и награды, Катюша покорила немцев, посылка маме из Берлина
Источник материала: СТВ
75 лет после войны. Мы преклоняемся перед мужеством наших родителей, дедов и прадедов, переживших войну или оставшихся на ней. Нам уже много известно о тех годах. От самих ветеранов, из учебников, книг и кино. И чем больше проходит времени, тем больше открывается страниц – новых фактов, судеб, событий. В том числе и смешных, нелепых, забавных эпизодов - таких, о которых бывшие фронтовики и партизаны не рассказывали на встречах с пионерами. А ведь и эти истории были – жизнь. Их не вычеркнуть из героического прошлого нашего народа-победителя.
На фронте велась своя бухгалтерия. Как же без неё! Всё требовало подсчёта. Например, у снайперов были «снайперские книжки», куда они записывали свои точные выстрелы: один «фриц» готов, второй, третий…. Приписывать себе лишние победы не рисковали – вылезет боком. Во-первых, как правило, начальство следило за «охотой» снайперов издалека в стереотрубу. Во-вторых, успех должен был быть обязательно подтвержден свидетелем. Снайпер Александр Романенко из 8-го корпуса 2-й танковой армии, вспоминая свои фронтовые будни,
Встретились две жительницы Берлина:
– Говорят, русские женщины очень привлекательны.
– Возможно. Если судить по письмам моего сына, то лишь при упоминании какой-то одной Катюши наши солдаты просто сходят с ума!
Победители в каждой из войн возвращались домой с трофеями. Не была исключением и Великая Отечественная. Весной и летом 45-го из Германии в Советский Союз шли эшелоны и машины с конфискованным добром, почтой или с оказией отправлялись посылки. Сапер отдельного батальона 172-й дивизии 1-го Украинского фронта Марк Левин
Ваш В.Д.
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75 лет после войны. Мы преклоняемся перед мужеством наших родителей, дедов и прадедов, переживших войну или оставшихся на ней. Нам уже много известно о тех годах....
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