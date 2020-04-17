ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На войне и про войну. Приписки и награды, Катюша покорила немцев, посылка маме из Берлина

17.04.2020 18:46 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

75 лет после войны. Мы преклоняемся перед мужеством наших родителей, дедов и прадедов, переживших войну или оставшихся на ней.   Нам уже много известно о тех годах. От самих ветеранов, из учебников, книг и кино. И чем больше проходит времени, тем больше открывается страниц – новых фактов, судеб, событий. В том числе и смешных, нелепых, забавных эпизодов - таких, о которых бывшие фронтовики и партизаны не рассказывали на встречах с пионерами. А ведь и эти истории были – жизнь. Их не вычеркнуть из героического прошлого нашего народа-победителя.

Докажи, что убил

На фронте велась своя бухгалтерия. Как же без неё! Всё требовало подсчёта. Например, у снайперов были «снайперские книжки», куда они записывали свои точные выстрелы: один «фриц» готов, второй, третий…. Приписывать себе лишние победы  не рисковали – вылезет боком. Во-первых, как правило, начальство следило за «охотой» снайперов издалека в стереотрубу. Во-вторых, успех должен был быть обязательно подтвержден свидетелем. Снайпер Александр Романенко из 8-го корпуса 2-й танковой армии, вспоминая свои фронтовые будни, рассказывал: «Когда командир роты давал нам задание, приказывал приносить после его выполнения какие-то доказательства: если убил снайпера, значит, принеси его винтовку; если пулеметчика, то что-нибудь от пулемета и обязательно всегда - документы противника». А насечки на прикладе винтовки, оказывается, – это так, фронтовые понты. Как, впрочем, и звезды на броне танков или фюзеляжах самолетов. В авиации требовались подтверждения воздушных побед. К середине войны уже устанавливали фото-кинопулеметы, которые включались с началом стрельбы по цели и всё записывали: попал-не попал, есть ли пламя. Падение сбитого самолета должен был подтвердить либо напарник, либо кто-то из наземных войск в этом районе. Даже специально командование посылало человека к месту вероятного падения – убедиться. Кстати, в начале войны, как рассказывали ветераны, за 10 сбитых вражеских самолетов летчику присваивалось звание Героя, ближе к концу норму подняли до 15-ти.                                        

Анекдот из окопа

Встретились две жительницы Берлина:

 – Говорят, русские женщины очень привлекательны.

 – Возможно. Если судить по письмам моего сына, то лишь при упоминании какой-то одной Катюши наши солдаты просто сходят с ума!

Посылка из Германии

Победители в каждой из войн возвращались домой с трофеями. Не была исключением и Великая Отечественная. Весной и летом 45-го из Германии в Советский Союз шли эшелоны и машины с конфискованным добром, почтой или с оказией отправлялись посылки. Сапер отдельного батальона 172-й дивизии 1-го Украинского фронта Марк Левин вспоминал и свою «трофейную» историю. В одном из немецких домов они с товарищем кувалдой разбили железный ящик вроде сейфа, забрали там пистолет, украшенный узорами, дорогой морской кортик, всякую другую ценную мелочь. Когда вернулись в часть, добро это начальство у них отняло («Не положено такое оружие солдату иметь!»), и судьба вещей осталась неизвестна. Левин рассказывал: «Но мне тоже кое-что осталось. Часы были женские, я их маме отправил. Еще шоколад  в общем, было кое-что и для нас. Солдату разрешалось отправлять две посылки по пять кило, а офицеру  две по десять кило в месяц. Я послал маме шоколад, много ткани, разные мелкие вещи  это для нее было на вес золота». Старшие офицеры могли официально отправлять по 2 посылки по 16 кг. Ну, а с генералами – отдельная история, ставшая основанием для так называемого «трофейного дела». Когда Сталину доложили, что некоторые военачальники обнаглели, отгружая целые составы с автомобилями, мебелью, антиквариатом, он пришел в ярость и поручил разобраться с каждым. По результатам расследования генералы Телегин, Крюков, Терентьев и Минюк получили сроки от 10 до 25 лет. Всего  по этому делу наказали 38 генералов и адмиралов. Так что, бывает, и победителей судят.

Ваш В.Д.   

Люди в материале: Александр Романенко, Марк Левин

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
75 лет после войны. Мы преклоняемся перед мужеством наших родителей, дедов и прадедов, переживших войну или оставшихся на ней.   Нам уже много известно о тех годах....
 
Новости дня
Новости разные
 
Инженеры EPAM предложили дизайн технологии производства защитных щитков для медиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика