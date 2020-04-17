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Погода на выходные: усиление ветра и осадки

17.04.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Усиление ветра и осадки ожидаются в Беларуси в выходные

По данным синоптиков, атмосферные фронты, смещающиеся с северо-запада Европы, определяют в Беларуси неустойчивую погоду с осадками в виде мокрого снега и дождя и сильным порывистым ветром. При этом поступающие холодные воздушные массы удерживают пониженный температурный фон. Среднесуточная температура воздуха сейчас на 2-6 градусов ниже своей климатической нормы.

В ближайшие трое суток существенных изменений в характере погоды не ожидается. Погоду в стране продолжат формировать холодные неустойчивые воздушные массы, поступающие с севера Европы.

В субботу, 18 апреля, ночью местами по Витебской области, днем в северо-восточных и центральных районах Беларуси пройдет кратковременный мокрый снег. Утром и днем местами по стране прогнозируется усиление ветра порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем будет 4-11 градусов тепла.

В воскресенье, 19 апреля, в северо-восточных и центральных районах страны пройдет кратковременный мокрый снег. Температура воздуха в ночные часы составит от минус 5 до 1 градуса тепла. Днем воздух прогреется до 4-11 градусов.


Источник: БелТА

 
 
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Усиление ветра и осадки ожидаются в Беларуси в выходные
 
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