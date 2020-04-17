Сотрудники Слуцкого РОЧС поздравили ветеранов-спасателей. Видео

Источник материала: Слуцк Город

17 апреля в 1918 году был подписан Декрет «Об организации государственных мер по борьбе с огнем», который сыграл значительную роль в деле становления и развития пожарной охраны.

17 апреля свой профессиональный праздник – День пожарной службы СССР – отмечали те, чьи трудовые будни пришлись именно на этот период. Следуя традициям, новые поколения спасателей 17 апреля чествуют своих наставников.

Приказом министра по чрезвычайным ситуациям в 2011 году 17 апреля был определен Днём чествования ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. Сегодня это и работники, отслужившие в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, и в военизированной пожарной службе, и в пожарной охране.

К этому празднику Слуцкий РОЧС записал поздравление для своих старших коллег.



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