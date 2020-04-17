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Пожар в общежитии на Социалистической: эвакуировали больше 60 человек

17.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Пожар в общежитии на Социалистической: эвакуировали больше 60 человек

17 апреля в 14:06 на пульт диспетчера системы автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о ЧС «Молния» поступило сообщение о задымлении в общежитии на улице Социалистическая в Слуцке.

Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС обнаружили загорание в комнате на втором этаже пятиэтажного здания общежития.

— Работниками общежития и МЧС из здания эвакуированы 64 человека, из них 33 ребенка. С использованием масок для спасаемого работники МЧС вывели из комнат 5 человек, в том числе двух детей, — сообщили в Управлении МЧС по Минской области.

В результате обошлось без пострадавших, пожар ликвидировали. Огнем повреждено имущество, закопчены стены в одной комнате. Причина возгорания устанавливается.

В МЧС отметили, что крупного ущерба удалось избежать благодаря раннему обнаружению пожара системой пожарной сигнализации. Работы по оборудованию здания общежития системой автоматической пожарной сигнализации проводились в период с 2017 по 2018 год.

Пожар в общежитии на Социалистической: эвакуировали больше 60 человек

 
 
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17 апреля в 14:06 на пульт диспетчера системы автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о ЧС «Молния» поступило сообщение о задымлении в общежитии на...
 
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