Пожар в общежитии на Социалистической: эвакуировали больше 60 человек

Источник материала: Слуцк Город





17 апреля в 14:06 на пульт диспетчера системы автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о ЧС «Молния» поступило сообщение о задымлении в общежитии на улице Социалистическая в Слуцке.

Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС обнаружили загорание в комнате на втором этаже пятиэтажного здания общежития.

— Работниками общежития и МЧС из здания эвакуированы 64 человека, из них 33 ребенка. С использованием масок для спасаемого работники МЧС вывели из комнат 5 человек, в том числе двух детей, — сообщили в Управлении МЧС по Минской области.

В результате обошлось без пострадавших, пожар ликвидировали. Огнем повреждено имущество, закопчены стены в одной комнате. Причина возгорания устанавливается.

В МЧС отметили, что крупного ущерба удалось избежать благодаря раннему обнаружению пожара системой пожарной сигнализации. Работы по оборудованию здания общежития системой автоматической пожарной сигнализации проводились в период с 2017 по 2018 год.



