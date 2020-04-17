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В Слуцке загорелась комната общежития. Эвакуировали 64 человека

17.04.2020 18:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Автоматическая пожарная сигнализация помогла избежать крупного пожара в общежитии Слуцка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Эвакуированы 64 человека, среди них – 33 несовершеннолетних.

В Слуцке загорелась комната общежития. Эвакуировали 64 человека

Возгорание произошло в комнате на втором этаже пятиэтажного здания. Огнем повреждено имущество. Причина пожара устанавливается.

В Слуцке загорелась комната общежития. Эвакуировали 64 человека

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Новости Беларуси. Автоматическая пожарная сигнализация помогла избежать крупного пожара в общежитии Слуцка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ....
 
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