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В Слуцке загорелась комната общежития. Эвакуировали 64 человека
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Автоматическая пожарная сигнализация помогла избежать крупного пожара в общежитии Слуцка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Эвакуированы 64 человека, среди них – 33 несовершеннолетних.
Возгорание произошло в комнате на втором этаже пятиэтажного здания. Огнем повреждено имущество. Причина пожара устанавливается.
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Новости Беларуси. Автоматическая пожарная сигнализация помогла избежать крупного пожара в общежитии Слуцка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ....
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