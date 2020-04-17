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ЖКХ: Более тысячи новых деревьев посадят в Слуцке в этом году

17.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Слуцкое ЖКХ продолжает озеленение города. В 2020 году в разных частях Слуцка высадят больше тысячи саженцев, пишет МЛЫН.

— Наше предприятие участвует в трудовой областной акции «Миллионы молодых деревьев — родной Минщине!», которая приурочена 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В этом году в тех местах Слуцка, где требуется дополнительное озеленение, мы высадим 1160 саженцев — это в 2 раза больше запланированного количества, — рассказала Слуцк МЛЫН.BY заместитель директора по идеологической работе КУП «Слуцкое ЖКХ» Елена Корженевская.

Первую посадку уже провели в районе улицы Гагарина. Там работники жилищно-коммунального хозяйства высадили 85 молодых березок.


Екатерина Елисеева, МЛЫН.BY

 
 
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Слуцкое ЖКХ продолжает озеленение города. В 2020 году в разных частях Слуцка высадят больше тысячи саженцев. Первую посадку уже провели в районе улицы Гагарина. Там...
 
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