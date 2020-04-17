|
ЖКХ: Более тысячи новых деревьев посадят в Слуцке в этом году
17.04.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Слуцкое ЖКХ продолжает озеленение города. В 2020 году в разных частях Слуцка высадят больше тысячи саженцев,
— Наше предприятие участвует в трудовой областной акции «Миллионы молодых деревьев — родной Минщине!», которая приурочена 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В этом году в тех местах Слуцка, где требуется дополнительное озеленение, мы высадим 1160 саженцев — это в 2 раза больше запланированного количества, — рассказала Слуцк МЛЫН.BY заместитель директора по идеологической работе КУП «Слуцкое ЖКХ» Елена Корженевская.
Первую посадку уже провели в районе улицы Гагарина. Там работники жилищно-коммунального хозяйства высадили 85 молодых березок.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Слуцкое ЖКХ продолжает озеленение города. В 2020 году в разных частях Слуцка высадят больше тысячи саженцев. Первую посадку уже провели в районе улицы Гагарина. Там...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)