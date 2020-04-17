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Игорь Карпенко: «Дистанционная подготовка не заменит классную урочную систему»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Возвращение к классическому образованию. Уже с понедельника, 20 апреля, у детей начнутся занятия в школах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным профильного министерства, сегодня в стране 40 % ребят готовы вновь посещать уроки.
Внедряться в прежний процесс обучения необходимо постепенно как регионам, так и столице. По началу четвертой четверти уже скорректирован учебный план. Но у родителей есть право выбора. Как отметил министр образования Игорь Карпенко, если родители решат оставить ребенка дома, то им следует совместно со школой позаботиться о заданиях для выполнения их на дому.
Во всех учреждениях образования сегодня разработаны методические комплексы, в том числе и для дополнительного обучения. Шестой школьный день рассматривается как один из вариантов наверстывания упущенной программы.
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Министр образования также посетил Минский государственный профессионально-технический колледж швейного производства. Сегодня в учреждении налажена работа по шитью защитных масок для самих учащихся, медиков и сотрудников различных предприятий.
С начала апреля колледж выпустил около 19 тысяч тканевых масок. Всего в нашей стране работает 42 учреждения образования, где готовят будущих швей. Сегодня студенты используют свои практические навыки для помощи медикам.
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Новости Беларуси. Возвращение к классическому образованию. Уже с понедельника, 20 апреля, у детей начнутся занятия в школах, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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