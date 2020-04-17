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Полноценная ипотека в Беларуси: на какую недвижимость распространяется и какие есть отсрочки

17.04.2020 18:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На рынке жилья произошло важнейшее событие, которого ждали давно и которое несколько раз откладывалась по различным причинам. У нас появилась ипотека. Соответствующий указ подписан Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полноценная ипотека в Беларуси: на какую недвижимость распространяется и какие есть отсрочки

Согласно документу, предметом ипотеки может быть только зарегистрированное жилье, включая купленное на вторичном рынке. При этом она будет распространяться и на земельный участок, на котором оно находится. Теперь квартиру или дом можно получить сразу, а затем в течении какого-то времени выплачивать за них деньги. Залогом выплаты займа станет сама приобретенная недвижимость.

Согласно указу, она может быть взыскана банком, выдавшим кредит на покупку, при одновременном нарушении двух условий. Задолженность по основной сумме долга должна превысить 10 % предоставленного кредита, а просрочка платежа – 90 дней. Те, кто проходит срочную военную или альтернативную службу, могут отсрочить погашение на весь период службы. Важно и то, что упрощена регистрация залога. Банк самостоятельно направляет всю необходимую информацию в организации по госрегистрации недвижимого имущества.

Полноценная ипотека в Беларуси: на какую недвижимость распространяется и какие есть отсрочки

Юрий Чеботарь, заместитель министра экономики:
Принятие этого указа является одним из шагов для того, чтобы ипотечное кредитование нашло более широкое применение как в банках, так и у нашего населения. На сегодня банки кредитуют, в принципе, под залог жилья – скажем так, ипотечное кредитование – но есть вопросы. Это вопросы как раз указ в какой-то степени урегулировал.

В целом, по мнению специалистов, ипотека будет интересна для любых категорий граждан наравне с другими имеющимися сегодня механизмами, так как увеличит их возможности в покупке жилья. Потребность в ней растет, и указ закрывает многие возникающие в связи с этим вопросы.

Больше новостей экономики за 17 апреля здесь.

Полноценная ипотека в Беларуси: на какую недвижимость распространяется и какие есть отсрочки

Люди в материале: Юрий Чеботарь, Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. На рынке жилья произошло важнейшее событие, которого ждали давно и которое несколько раз откладывалась по различным причинам. У нас появилась...
 
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