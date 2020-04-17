Это слишком мило! Хозяин показал, как будит свою глухую и слепую собаку (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Американец Эйдан Манн показал в TikTok, как будит свою глухую и плоховидящую собаку Плам. Неожиданные прикосновения пугают питомца, поэтому хозяин придумал выход и заснял все на видео.

Плам с рождения была глухой и почти ничего не видела. Парень взял ее к себе, когда собаке было 5 месяцев. Хозяин признаётся, что, впервые увидев ее, «влюбился в следующую секунду».



«Я точно не знал, во что ввязываюсь, но я знал, что люблю её и хочу дать ей хорошую жизнь», – сказал Эйдан.

Парень поделился с изданием Insider, что у него с собакой появился свой язык общения: «У нас есть что-то вроде команды «сидеть» — я трогаю её за область под подбородком. Когда я хочу, чтобы она шла в определённом направлении, то мягко направляю её нос в нужную сторону или провожу рукой по телу в нужном направлении».



Эйдану часто задавали вопрос о том, как он будит своего питомца, ведь по словам хозяина, даже легкое прикосновение пугает животное. Сначала парень клал перед носом Плам кусочек лакомства, но этот способ не всегда срабатывал, тогда Эйдану пришлось придумать новый способ.

Американец ложится перед Плам, а потом легонько дует ей на нос. Собака просыпается и тут же бросается на хозяина.





Фото: lola_plum365

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