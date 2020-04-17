ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Это слишком мило! Хозяин показал, как будит свою глухую и слепую собаку (ВИДЕО)

17.04.2020 18:10 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Это слишком мило! Хозяин показал, как будит свою глухую и слепую собаку (ВИДЕО)

Американец Эйдан Манн показал в TikTok, как будит свою глухую и плоховидящую собаку Плам. Неожиданные прикосновения пугают питомца, поэтому хозяин придумал выход и заснял все на видео.

Плам с рождения была глухой и почти ничего не видела. Парень взял ее к себе, когда собаке было 5 месяцев. Хозяин признаётся, что, впервые увидев ее, «влюбился в следующую секунду».


«Я точно не знал, во что ввязываюсь, но я знал, что люблю её и хочу дать ей хорошую жизнь», – сказал Эйдан.

Парень поделился с изданием Insider, что у него с собакой появился свой язык общения: «У нас есть что-то вроде команды «сидеть» — я трогаю её за область под подбородком. Когда я хочу, чтобы она шла в определённом направлении, то мягко направляю её нос в нужную сторону или провожу рукой по телу в нужном направлении».


Эйдану часто задавали вопрос о том, как он будит своего питомца, ведь по словам хозяина, даже легкое прикосновение пугает животное. Сначала парень клал перед носом Плам кусочек лакомства, но этот способ не всегда срабатывал, тогда Эйдану пришлось придумать новый способ.

Американец ложится перед Плам, а потом легонько дует ей на нос. Собака просыпается и тут же бросается на хозяина. 


Фото: lola_plum365 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американец Эйдан Манн показал в TikTok, как будит свою глухую и плоховидящую собаку Плам. Неожиданные прикосновения пугают питомца, поэтому хозяин придумал выход и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские школьники возобновят учебу 20 апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика