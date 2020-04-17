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Это слишком мило! Хозяин показал, как будит свою глухую и слепую собаку (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Американец Эйдан Манн показал в TikTok, как будит свою глухую и плоховидящую собаку Плам. Неожиданные прикосновения пугают питомца, поэтому хозяин придумал выход и заснял все на видео.
Плам с рождения была глухой и почти ничего не видела. Парень взял ее к себе, когда собаке было 5 месяцев. Хозяин признаётся, что, впервые увидев ее, «влюбился в следующую секунду».
Парень поделился с изданием Insider, что у него с собакой появился свой язык общения: «У нас есть что-то вроде команды «сидеть» — я трогаю её за область под подбородком. Когда я хочу, чтобы она шла в определённом направлении, то мягко направляю её нос в нужную сторону или провожу рукой по телу в нужном направлении».
Американец ложится перед Плам, а потом легонько дует ей на нос. Собака просыпается и тут же бросается на хозяина.
Фото: lola_plum365
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Американец Эйдан Манн показал в TikTok, как будит свою глухую и плоховидящую собаку Плам. Неожиданные прикосновения пугают питомца, поэтому хозяин придумал выход и...
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