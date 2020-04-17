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«Белшина» в конце матча упустила победу, судья назначил два пенальти

17.04.2020 19:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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17 апреля двумя играми продолжился пятый тур чемпионата Беларуси по футболу. Вчера «Энергетик-БГУ» проиграл «Городее», а столичное «Динамо» прервало черную полосу, обыграв дома «Неман». Напомним, динамовцы до этой игры проиграли пять из шести матчей на старте сезона.

Сегодня «Белшина» была близка к первой победе в чемпионате после возвращения в элиту, но на последних минутах упустила ее.


Забьет ли Рамос в ворота БАТЭ? Узнаем уже в ближайшую субботу! Фото: «Торпедо-БелАЗ»

Центральным матчем тура, по нашему мнению, станет игра 18 апреля на «Борисов-Арене». БАТЭ будет принимать лидера — «Торпедо-БелАЗ». Конспекты Юрия Пунтуса, помноженные на креативных бразильцев, против ищущего себя БАТЭ под руководством нового тренера.

Жодинцы выдали лучший старт в чемпионате за 11 лет, а команда находится на первом месте в турнирной таблице. При этом так хорошо команды Пунтуса не начинали турнир впервые за 18 лет!


Известные шутники Байнета, «Котики про футбол», тонко обыграли удачный старт команды из Жодино.

Девять очков за четыре тура команда набирала в далеком 2009 году. А рекордным по этому показателю получился сезон в 2004 году: 12 из 12 возможных баллов, напомнил «Прессбол».

Для тренера такой удачный старт был в 2002 году, когда Пунтус возглавлял БАТЭ и набрал 10 очков после четырех туров, сообщает канал «Белорусский футбол».

Этот сезон команда начала с вылета из Кубка Беларуси, без шансов проиграв «Шахтеру». Но перед самым чемпионатом в Жодино появился бразилец Рамос, который уже в первом туре на последних минутах принес победу над «горняками». Он же стал героем прошлого тура, забив гол-красавец и отдав голевую.

Также Пунтус показал публике еще одного бразильца — Липе Велозо, взятого в аренду у «Львова». Тренер остался доволен дебютом новичка и заявил, что когда бразилец наберет кондиции, то принесет команде пользу.

БАТЭ также оживает. После совершенно провального старта в чемпионате и неудачи в первом полуфинале Кубка страны команда Кирилла Альшевского разгромила «Минск» на синтетике Маяковки. Где наконец-то забил Антон Сарока, который мог оформить хет-трик.

Таким образом, в Борисове в субботу мы увидим настоящую битву, не пропустите! К тому же клуб приготовил приятный сюрприз.

Впервые в истории белорусского спорта будет организована трансляция матча с использованием технологии 360-градусной съемки.

Благодаря данному формату те, кто не сумеет посетить поединок, получат ощущение присутствия на трибуне «Борисов-Арены». Камера будет установлена в чаше — и подарит зрителям совершенно новые впечатления.

Смотреть можно будет тут.
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Видео: АБФФ ТВ


17 апреля увидим еще два матча:

«Белшина» — ФК «Смолевичи» — 1:1

Бобруйск. 17 апреля. Стадион «Спартак».

Судьи: Е. Наумов (Минск), Ю. Хомченко, К. Пакулин (оба — Витебск).

«Белшина»: Туранок (к) — Ковель, Скобликов (Бежонов, 77), Глебко (Грек, 95+), Бордуков, Башилов, Ясюкевич, Соланович, Рочев, Одеоибо, Маляров (Новик, 92+).

ФК «Смолевичи»: Гомелько — Бондаренко, Жевнеров (к), Барсуков, Верас, Ращеня, Бутаревич, Вакулич (Мухамедов, 64), Джигеро (Макаров, 56), По (Котов, 71), Алибеков.

Голы: 1:0 — Глебко (80, с пенальти). 1:1 — Барсуков (90, с пенальти).

Предупреждения: Вакулич (16), Бордуков (40), Ращеня (44), Верас (73), Башилов (74), Макаров (79), Бондаренко (87), Одеоибо (89), Ращеня (94+).

Открыл второй день пятого тура матч аутсайдеров чемпионата. В Бобруйске «Белшина» была близка к тому, чтобы одержать первую победу, но в концовке матча упустила свой шанс.

Оба гола были забиты с пенальти, а одиннадцатиметровый удар для «Белшины» заработал Леонид Ковель.

Команды продолжают находиться в подвале турнирной таблицы.

«Шахтер» — ФК «Слуцк» — 0:0

Матч начался.

18 апреля посмотрим за главными хитами тура:

«Ислочь» — «Славия», 14:00;

«Рух» — ФК «Минск», 16:00;

ФК «Витебск» — «Динамо-Брест», 18:00;

БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ», 20:00.

Положение в чемпионате прямо сейчас:

Команда Матчи Очки
«Торпедо-БелАЗ» 4 9
ФК «Городея» 5 9
«Энергетик-БГУ» 5 9
ФК «Слуцк» 4 7
«Динамо» (Брест) 4 7
«Славия» 4 7
ФК «Витебск» 4 7
БАТЭ 4 6
ФК «Минск» 4 6
«Ислочь» 4 6
«Динамо» (Минск) 5 6
«Шахтер» 4 5
«Неман» 5 5
«Рух» 4 4
ФК «Смолевичи» 5 3
«Белшина» 5 2

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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17 апреля двумя играми продолжился пятый тур чемпионата Беларуси по футболу.
 
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