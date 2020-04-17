«Белшина» в конце матча упустила победу, судья назначил два пенальти

Источник материала: Tut.by

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17 апреля двумя играми продолжился пятый тур чемпионата Беларуси по футболу. Вчера «Энергетик-БГУ» проиграл «Городее», а столичное «Динамо» прервало черную полосу, обыграв дома «Неман». Напомним, динамовцы до этой игры проиграли пять из шести матчей на старте сезона.

Сегодня «Белшина» была близка к первой победе в чемпионате после возвращения в элиту, но на последних минутах упустила ее.



Забьет ли Рамос в ворота БАТЭ? Узнаем уже в ближайшую субботу! Фото: «Торпедо-БелАЗ»

Центральным матчем тура, по нашему мнению, станет игра 18 апреля на «Борисов-Арене». БАТЭ будет принимать лидера — «Торпедо-БелАЗ». Конспекты Юрия Пунтуса, помноженные на креативных бразильцев, против ищущего себя БАТЭ под руководством нового тренера.

Жодинцы выдали лучший старт в чемпионате за 11 лет, а команда находится на первом месте в турнирной таблице. При этом так хорошо команды Пунтуса не начинали турнир впервые за 18 лет!



Известные шутники Байнета, «Котики про футбол» , тонко обыграли удачный старт команды из Жодино.

Девять очков за четыре тура команда набирала в далеком 2009 году. А рекордным по этому показателю получился сезон в 2004 году: 12 из 12 возможных баллов, напомнил «Прессбол» .

Для тренера такой удачный старт был в 2002 году, когда Пунтус возглавлял БАТЭ и набрал 10 очков после четырех туров, сообщает канал «Белорусский футбол» .

Этот сезон команда начала с вылета из Кубка Беларуси, без шансов проиграв «Шахтеру». Но перед самым чемпионатом в Жодино появился бразилец Рамос, который уже в первом туре на последних минутах принес победу над «горняками». Он же стал героем прошлого тура , забив гол-красавец и отдав голевую.

Также Пунтус показал публике еще одного бразильца — Липе Велозо , взятого в аренду у «Львова». Тренер остался доволен дебютом новичка и заявил, что когда бразилец наберет кондиции, то принесет команде пользу.

БАТЭ также оживает. После совершенно провального старта в чемпионате и неудачи в первом полуфинале Кубка страны команда Кирилла Альшевского разгромила «Минск» на синтетике Маяковки. Где наконец-то забил Антон Сарока, который мог оформить хет-трик.

Таким образом, в Борисове в субботу мы увидим настоящую битву, не пропустите! К тому же клуб приготовил приятный сюрприз .

Впервые в истории белорусского спорта будет организована трансляция матча с использованием технологии 360-градусной съемки .

Благодаря данному формату те, кто не сумеет посетить поединок, получат ощущение присутствия на трибуне «Борисов-Арены». Камера будет установлена в чаше — и подарит зрителям совершенно новые впечатления.

Смотреть можно будет тут .

Видео: АБФФ ТВ





17 апреля увидим еще два матча:

«Белшина» — ФК «Смолевичи» — 1:1

Бобруйск. 17 апреля. Стадион «Спартак».

Судьи: Е. Наумов (Минск), Ю. Хомченко, К. Пакулин (оба — Витебск).

«Белшина»: Туранок (к) — Ковель, Скобликов (Бежонов, 77), Глебко (Грек, 95+), Бордуков, Башилов, Ясюкевич, Соланович, Рочев, Одеоибо, Маляров (Новик, 92+).

ФК «Смолевичи»: Гомелько — Бондаренко, Жевнеров (к), Барсуков, Верас, Ращеня, Бутаревич, Вакулич (Мухамедов, 64), Джигеро (Макаров, 56), По (Котов, 71), Алибеков.

Голы: 1:0 — Глебко (80, с пенальти). 1:1 — Барсуков (90, с пенальти).

Предупреждения: Вакулич (16), Бордуков (40), Ращеня (44), Верас (73), Башилов (74), Макаров (79), Бондаренко (87), Одеоибо (89), Ращеня (94+).

Открыл второй день пятого тура матч аутсайдеров чемпионата. В Бобруйске «Белшина» была близка к тому, чтобы одержать первую победу, но в концовке матча упустила свой шанс.

Оба гола были забиты с пенальти, а одиннадцатиметровый удар для «Белшины» заработал Леонид Ковель.

Команды продолжают находиться в подвале турнирной таблицы.

«Шахтер» — ФК «Слуцк» — 0:0

Матч начался.

18 апреля посмотрим за главными хитами тура:

«Ислочь» — «Славия», 14:00;

«Рух» — ФК «Минск», 16:00;

ФК «Витебск» — «Динамо-Брест», 18:00;

БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ», 20:00.

Положение в чемпионате прямо сейчас:

Команда Матчи Очки «Торпедо-БелАЗ» 4 9 ФК «Городея» 5 9 «Энергетик-БГУ» 5 9 ФК «Слуцк» 4 7 «Динамо» (Брест) 4 7 «Славия» 4 7 ФК «Витебск» 4 7 БАТЭ 4 6 ФК «Минск» 4 6 «Ислочь» 4 6 «Динамо» (Минск) 5 6 «Шахтер» 4 5 «Неман» 5 5 «Рух» 4 4 ФК «Смолевичи» 5 3 «Белшина» 5 2

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