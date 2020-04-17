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«Белшина» в конце матча упустила победу, судья назначил два пенальти
Источник материала: Tut.by
17 апреля двумя играми продолжился пятый тур чемпионата Беларуси по футболу. Вчера
Сегодня «Белшина» была близка к первой победе в чемпионате после возвращения в элиту, но на последних минутах упустила ее.
Центральным матчем тура, по нашему мнению, станет игра 18 апреля на «Борисов-Арене». БАТЭ будет принимать лидера — «Торпедо-БелАЗ». Конспекты Юрия Пунтуса, помноженные на креативных бразильцев, против ищущего себя БАТЭ под руководством нового тренера.
Жодинцы выдали лучший старт в чемпионате за 11 лет, а команда находится на первом месте в турнирной таблице. При этом так хорошо команды Пунтуса не начинали турнир впервые за 18 лет!
Девять очков за четыре тура команда набирала в далеком 2009 году. А рекордным по этому показателю получился сезон в 2004 году: 12 из 12 возможных баллов,
Для тренера такой удачный старт был в 2002 году, когда Пунтус возглавлял БАТЭ и набрал 10 очков после четырех туров, сообщает
Этот сезон команда начала с вылета из Кубка Беларуси, без шансов проиграв «Шахтеру». Но перед самым чемпионатом в Жодино появился бразилец Рамос, который уже в первом туре на последних минутах принес победу над «горняками». Он же стал
Также Пунтус показал публике еще одного бразильца —
БАТЭ также оживает. После совершенно провального старта в чемпионате и неудачи в первом полуфинале Кубка страны команда Кирилла Альшевского разгромила «Минск» на синтетике Маяковки. Где наконец-то забил Антон Сарока, который мог оформить хет-трик.
Таким образом, в Борисове в субботу мы увидим настоящую битву, не пропустите! К тому же клуб
Впервые в истории белорусского спорта будет
Благодаря данному формату те, кто не сумеет посетить поединок, получат ощущение присутствия на трибуне «Борисов-Арены». Камера будет установлена в чаше — и подарит зрителям совершенно новые впечатления.
Видео:
17 апреля увидим еще два матча:
«Белшина» — ФК «Смолевичи» — 1:1
Бобруйск. 17 апреля. Стадион «Спартак».
Судьи: Е. Наумов (Минск), Ю. Хомченко, К. Пакулин (оба — Витебск).
«Белшина»: Туранок (к) — Ковель, Скобликов (Бежонов, 77), Глебко (Грек, 95+), Бордуков, Башилов, Ясюкевич, Соланович, Рочев, Одеоибо, Маляров (Новик, 92+).
ФК «Смолевичи»: Гомелько — Бондаренко, Жевнеров (к), Барсуков, Верас, Ращеня, Бутаревич, Вакулич (Мухамедов, 64), Джигеро (Макаров, 56), По (Котов, 71), Алибеков.
Голы: 1:0 — Глебко (80, с пенальти). 1:1 — Барсуков (90, с пенальти).
Предупреждения: Вакулич (16), Бордуков (40), Ращеня (44), Верас (73), Башилов (74), Макаров (79), Бондаренко (87), Одеоибо (89), Ращеня (94+).
Открыл второй день пятого тура матч аутсайдеров чемпионата. В Бобруйске «Белшина» была близка к тому, чтобы одержать первую победу, но в концовке матча упустила свой шанс.
Оба гола были забиты с пенальти, а одиннадцатиметровый удар для «Белшины» заработал Леонид Ковель.
Команды продолжают находиться в подвале турнирной таблицы.
«Шахтер» — ФК «Слуцк» — 0:0
Матч начался.
18 апреля посмотрим за главными хитами тура:
«Ислочь» — «Славия», 14:00;
«Рух» — ФК «Минск», 16:00;
ФК «Витебск» — «Динамо-Брест», 18:00;
БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ», 20:00.
Положение в чемпионате прямо сейчас:
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17 апреля двумя играми продолжился пятый тур чемпионата Беларуси по футболу.
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