Пешеход-невидимка. 78-летняя женщина решила перейти дорогу прямо перед кабиной МАЗа (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Минск. Видеорегистратор записал опасную ситуацию целиком. Улица Кижеватова. Грузовик у регулируемого пешеходного перехода ждал сигнала разрешающего продолжить движение. В самый неподходящий момент 78-летняя женщина решила перейти дорогу прямо перед кабиной МАЗа.

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