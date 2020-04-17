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Пешеход-невидимка. 78-летняя женщина решила перейти дорогу прямо перед кабиной МАЗа (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Минск. Видеорегистратор записал опасную ситуацию целиком. Улица Кижеватова. Грузовик у регулируемого пешеходного перехода ждал сигнала разрешающего продолжить движение. В самый неподходящий момент 78-летняя женщина решила перейти дорогу прямо перед кабиной МАЗа.
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Минск. Видеорегистратор записал опасную ситуацию целиком. Улица Кижеватова. Грузовик у регулируемого пешеходного перехода ждал сигнала разрешающего продолжить...
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