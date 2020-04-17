Не взлетим, хоть поплаваем! В Ryanair готовы летать и за 0,99 евро









Крупнейший европейский лоукостер Ryanair ожидает возобновления авиасообщения в ограниченном режиме в июне, сообщает ЦТС.





Ryanair рассчитывает, что европейские авиакомпании начнут восстанавливать рейсы в ограниченном режиме только в июне, а в июле-августе перевозчики предложат скидки, чтобы стимулировать туристов к путешествиям.





«Цена за билет в 9,99, 4,99, 1,99 или 0,99 евро — нас это почти не волнует. Наша критическая задача в краткосрочной перспективе не в том, чтобы заработать деньги, а в том, чтобы вернуть наших пилотов и бортпроводников, а самолеты поднять в воздух, — заявил руководитель Ryanair Майкл О’Лири.









nv.ua В Ryanair ожидают, что люди захотят поехать в отпуск перед тем, как их дети пойдут в школу. Конечно, если это будет безопасно, пишет





Кроме того, Ryanair возлагает большие надежды на 2021 год.





О’Лири надеется, что следующий год будет удачным с точки зрения доходов. Хотя билеты могут быть дешевле, чем обычно, финансовая ситуация улучшится благодаря падению цен на нефть и снижению аэропортовых сборов. О’Лири считает, что лето 2021 года имеет огромный потенциал, поскольку туристы захотят реализовать сорванные планы 2020 года.





Ранее в Ryanair заявляли, что не предполагают возобновления полетов ранее июня 2020 года.





В то же время, компания продолжила выполнение 17 рейсов, которые связывают города Ирландии и Великобритании с Европой.