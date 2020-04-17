|
Ведущий прогноза погоды записал выпуск с кошкой на руках и стал популярным (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Ведущий прогноза погоды Джефф Лайонс на американском телеканале WFIE-TV стал записывать выпуски со своей кошкой на руках. Видео он
Из-за карантина ведущий записывает видео дома. Кошка постоянно мешала работать ведущему, поэтому он взял ее на руки. Выпуск настолько понравился зрителям, что его попросили продолжать снимать прогнозы погоды с кошкой Бетти.
Лайонс заметил, что выпуски стали смотреть не только жители его региона, а даже люди с дргуих стран и континентов.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ведущий прогноза погоды Джефф Лайонс на американском телеканале WFIE-TV стал записывать выпуски со своей кошкой на руках. Видео он выложил на странице в Facebook. Из-за...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)