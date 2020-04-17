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Ведущий прогноза погоды записал выпуск с кошкой на руках и стал популярным (ВИДЕО)

17.04.2020 20:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ведущий прогноза погоды записал выпуск с кошкой на руках и стал популярным (ВИДЕО)

Ведущий прогноза погоды Джефф Лайонс на американском телеканале WFIE-TV стал записывать выпуски со своей кошкой на руках. Видео он выложил на странице в Facebook.

Из-за карантина ведущий записывает видео дома. Кошка постоянно мешала работать ведущему, поэтому он взял ее на руки. Выпуск настолько понравился зрителям, что его попросили продолжать снимать прогнозы погоды с кошкой Бетти. 

Лайонс заметил, что выпуски стали смотреть не только жители его региона, а даже люди с дргуих стран и континентов.

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Ведущий прогноза погоды Джефф Лайонс на американском телеканале WFIE-TV стал записывать выпуски со своей кошкой на руках. Видео он выложил на странице в Facebook. Из-за...
 
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