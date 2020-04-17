Память сердца: белорусский депутат бережно хранит красноармейскую книжку отца

Источник материала: Mir24.TV Belarus

К 75-летию Победы телеканал «МИР» запустил международную акцию «Память сердца». Наши телезрители рассказывают о пути к Победе через семейные реликвии и воспоминания о своих близких, которые в годы Великой Отечественной войны защищали Родину на фронте и в тылу.

В семье депутата Палаты представителей Собрания Республики Беларусь Сергея Дика бережно хранится красноармейская книжка его отца – Константина Григорьевича Дика.

«Из оккупированного Минска отец пешком отправился в родную деревню, чтобы помочь своим многодетным родителям в это нелегкое время. Оттуда позже его и призвали в Красную армию. Красноармейскую книжку мы храним в семье как память об отце. Благодаря ей я и мои дети узнали, в каких тяжелых условиях воевал мой отец и какой боевой путь он прошел. Во время проведения Висло-одерской операции отец был тяжело ранен. Правую ногу пришлось ампутировать. Но, несмотря, на это он закончил университет, создал семью и научил нас – своих детей – преодолевать любые трудности», – рассказал Сергей Дик.