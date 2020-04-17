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Александр Лукашенко о заболеваемости среди врачей: «В шутку говорю – передайте им, что они наши доноры, поделятся кровью своей»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во время рабочей поездки в Лидский район Александр Лукашенко посетил стеклозавод «Неман» – старейшее предприятие и отрасли, и всей экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По традиции, глава государства завершил поездку на предприятие общением с сотрудниками. Помимо локальных вопросов, обсуждали то, что волнует каждого. Большинство тем так или иначе касались эпидемиологической ситуации.
В сложившейся непростой эпидситуации надежным щитом для белорусов стали медики. Врачи работают на передовой, не только с инфицированными COVID-19, но и с пациентами по другим заболеваниям. Сегодня врачи загружены больше других. Их защита и поддержка приоритет для государства – это не раз подчеркивал Президент. Поэтому сейчас предприятия перепрофилированы под производство средств защиты для медиков. И, конечно, предусмотрели финансовый эквивалент благодарности.
Александр Лукашенко подписал соответствующий указ. Размер ежемесячных надбавок будет разниться в зависимости от специализации и места работы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Но защищать надо. Главное – сохранить врача и обеспечить его защитой, начиная от маски и заканчивая очками, респираторами – всем, что необходимо. Поэтому в этом отношении у нас на данный момент ни по лекарствам, ни по другим вопросам нет проблем. Вот очень важно, конечно, чтобы меньше было гибели людей – это будет, это естественно: люди умирают, люди рождаются. И когда вот такая вот опасность, вирусные заболевания с разных сторон – это усиливает их болезни (особенно хронические). Обратите внимание, у кого сахарный диабет и излишний вес – это для нас очень большая проблема.
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Александр Лукашенко о заболеваемости среди врачей: «В шутку говорю – передайте им, что они наши доноры, поделятся кровью своей»
Новости Беларуси. Во время рабочей поездки в Лидский район Александр Лукашенко посетил стеклозавод «Неман» – старейшее предприятие и отрасли, и всей...
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