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Отгадайте загадку: немного сумасшедшие, зато драйв, в крови адреналин, в глазах безумие, а на лице улыбка
17.04.2020 20:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Это, конечно, любители попрыгать с парашютом, и полетать в небесах на всяких странных штуках.
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Отгадайте загадку: немного сумасшедшие, зато драйв, в крови адреналин, в глазах безумие, а на лице улыбка
Это, конечно, любители попрыгать с парашютом, и полетать в небесах на всяких странных штуках.
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