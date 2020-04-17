ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Александр Лукашенко прокомментировал, как вывозили белорусских туристов из-за рубежа

17.04.2020 21:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

«Надо вывезти, самолёты же стоят, но за деньги». Президент рассказал, как возвращали белорусов из-за границы


Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я привожу пример: «Да нам «Белавиа» надо поддержать. Они же не могут летать, если аэропорты закрыты». В мире один аэропорт открыт, только минский. И то они молодцы. Они там помогали, услуги оказывали, и американцы нас благодарили, и прочее. И у нас упал – на 75-76 % падение – объем. Во всех странах 100 %, всё остановилось. А наши как-то телепались.

Раз они старались, чего-то делали и за деньги наших вывозили, которые уехали после запрета (я же запретил из страны выезжать). Уехали, сидят… В Индии, Гоа, Индонезии. Я удивился: в Индонезии и Малайзии. И ждут, что их оттуда вывезут. Я говорю: «Хорошо. Какие вопросы? Надо вывезти, самолеты же стоят, но за деньги».

Все согласились платить любую цену. Правда, рассрочку дали: все-таки людей надо было вывезти. Вывезли, но за их деньги. То есть везде каждый в это время, когда весь мир остановился, шевелится и тремя пальцами где-то, чего-то пытается найти. Вот этим будем помогать. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Надо вывезти, самолёты же стоят, но за деньги». Президент рассказал, как возвращали белорусов из-за границы
 
Новости дня
Новости разные
 
Нацбанк рекомендует банкам расширить спектр доступных дистанционно услуг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика