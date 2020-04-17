Источник материала: Виртуальный Брест

Правительство призывает оставаться дома тех, кому нужно быть в самоизоляции, сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.





"По поручению Президента мы ввели решением правительства с 10 апреля соответствующий режим самоизоляции для контактных лиц, которые должны находиться дома. Я бы попросил строго руководствоваться выданными требованиями, чтобы данные лица покидали места своего пребывания только в тех исключительных случаях, которые прописаны в постановлении правительства", - отметил Игорь Петришенко.

Такие исключительные случаи - это посещение ближайших продовольственного магазина или аптеки, вынос мусора. Все остальное - в удаленном режиме, без выхода на улицу, напомнил вице-премьер.

Игорь Петришенко обратил внимание, что система здравоохранения в условиях COVID-19 перестроила свою работу, но без ущерба для плановой помощи. "Оказывается скорая, неотложная помощь. Другие заболевания никто не отменял, жизнь идет, и система здравоохранения и эту задачу в условиях повышенной нагрузки тоже выполняет", - сказал он.