|
Правительство призывает оставаться дома тех, кому нужно быть в самоизоляции
17.04.2020 20:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Правительство призывает оставаться дома тех, кому нужно быть в самоизоляции, сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.
"По поручению Президента мы ввели решением
Такие исключительные случаи - это посещение ближайших продовольственного магазина или аптеки, вынос мусора. Все остальное - в удаленном режиме, без выхода на улицу, напомнил вице-премьер.
Игорь Петришенко обратил внимание, что система здравоохранения в условиях COVID-19 перестроила свою работу, но без ущерба для плановой помощи. "Оказывается скорая, неотложная помощь. Другие заболевания никто не отменял, жизнь идет, и система здравоохранения и эту задачу в условиях повышенной нагрузки тоже выполняет", - сказал он.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство призывает оставаться дома тех, кому нужно быть в самоизоляции, сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)