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Правительство призывает оставаться дома тех, кому нужно быть в самоизоляции

17.04.2020 20:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Правительство призывает оставаться дома тех, кому нужно быть в самоизоляции, сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Правительство призывает оставаться дома тех, кому нужно быть в самоизоляции

"По поручению Президента мы ввели решением правительства с 10 апреля соответствующий режим самоизоляции для контактных лиц, которые должны находиться дома. Я бы попросил строго руководствоваться выданными требованиями, чтобы данные лица покидали места своего пребывания только в тех исключительных случаях, которые прописаны в постановлении правительства", - отметил Игорь Петришенко.

Такие исключительные случаи - это посещение ближайших продовольственного магазина или аптеки, вынос мусора. Все остальное - в удаленном режиме, без выхода на улицу, напомнил вице-премьер.

Игорь Петришенко обратил внимание, что система здравоохранения в условиях COVID-19 перестроила свою работу, но без ущерба для плановой помощи. "Оказывается скорая, неотложная помощь. Другие заболевания никто не отменял, жизнь идет, и система здравоохранения и эту задачу в условиях повышенной нагрузки тоже выполняет", - сказал он.

 
 
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  Правительство призывает оставаться дома тех, кому нужно быть в самоизоляции, сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко,...
 
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