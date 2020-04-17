ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Нацбанк рекомендует банкам расширить спектр доступных дистанционно услуг

17.04.2020 20:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Национальный банк рекомендует расширить возможности использования дистанционных каналов обслуживания при проведении банковских операций, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Нацбанка.

Нацбанк рекомендует банкам расширить спектр доступных дистанционно услуг

"К нам поступают обращения граждан с соответствующими предложениями. В частности, у ряда банков нет возможности реализовать посредством систем дистанционного банковского обслуживания право клиента на досрочный полный или частичный возврат (погашение) кредита, перевод денежных средств со вкладов (депозитов) по истечении срока их возврата на текущий (расчетный) банковский счет клиента, а также иные процедуры, которые в настоящее время требуют личного присутствия клиента", - пояснили в Нацбанке. И отметили, что подобные подходы не могут применяться в условиях сложной эпидемиологической ситуации.

Банкам рекомендуется оперативно принять организационные меры, чтобы уменьшить случаи, при которых необходимо личное присутствие клиента в отделениях при взаимодействии с банком. А именно - максимально расширить для клиентов возможности оказания банковских услуг, включая досрочный возврат (погашение) кредитов и уплату процентов за пользование ими, посредством использования дерева ЕРИП в системах дистанционного банковского обслуживания; организовать автоматическое продление срока действия банковских платежных карт в рамках рекомендаций, данных операторами платежных систем, как минимум до 1 июля 2020 года.

Также среди предложенных мер - обеспечить перевод денежных средств со вкладов (депозитов) по истечении срока их возврата на текущий (расчетный) банковский счет клиента. При этом возможность открыть такой счет нормативно предоставлена с использованием Межбанковской системы идентификации и систем дистанционного банковского обслуживания.

До 1 мая этого года Нацбанк ждет обратную связь от банков о принятых ими мерах.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Национальный банк рекомендует расширить возможности использования дистанционных каналов обслуживания при проведении банковских операций, сообщили БЕЛТА в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Память сердца: белорусский депутат бережно хранит красноармейскую книжку отца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика