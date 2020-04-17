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Строительство спорткомплекса БГУКИ завершат в 2020 году. Что в нём будет?

17.04.2020 21:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Строительство ФОКа университета культуры и искусств завершат в 2020 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Строительство спорткомплекса БГУКИ завершат в 2020 году. Что в нём будет?

Спорткомплекс на Рабкоровской начали возводить еще в далеком 2007-м. Здание попало в число долгостроев из-за проблем с финансированием. Последние два года здесь вновь закипела работа. Ремонт завершат к новому учебному году. Здесь будут спортивные залы с трибунами и тренажерами, сауна с бассейном, а также административный блок. В спорткомплексе можно будет не только укрепить здоровье, но и дать волю своему творчеству. Открытие центра станет подарком к 45-летию университета.

Строительство спорткомплекса БГУКИ завершат в 2020 году. Что в нём будет?

Дарья Кожемяко, проректор по воспитательной работе Белорусского государственного университета культуры и искусств:
Все мероприятия, которые организовываются в рамках учебного процесса по физической культуре, и творческие занятия кафедр университета проходят на арендуемых площадках. Поэтому возникла необходимость в подготовке и открытии нового спортивно-культурного центра. В настоящий момент закончены отделочные работы и проходит монтаж профессионального оборудования, звукового и светового.

Строительство спорткомплекса БГУКИ завершат в 2020 году. Что в нём будет?

Люди в материале: Дарья Кожемяко

 
 
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Новости Беларуси. Строительство ФОКа университета культуры и искусств завершат в 2020 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
 
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