Правительство отменило постановление о росте цен не более 0,5% в месяц

Источник материала: ОНТ

Правительство отменило постановление от 30 марта 2020 года №184 о сдерживании цен на товары и тарифов на услуги не более 0,5% в месяц. Решение закреплено постановлением Совмина от 17 апреля 2020 года №239, его опубликовали на сайте правительства.

В правительстве отметили, что документ приняли из-за «стабилизации ценовой ситуации на внутреннем потребительском рынке».

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

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