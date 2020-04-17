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На выходных тепла не будет. Крепитесь, люди, скоро лето
Источник материала: Партизан
В субботу и воскресенье, 18-19 апреля, погоду в республике в основном будут определять холодные и неустойчивые воздушные массы, перемещающиеся с севера Европы.
18 апреля ночью местами по Витебской области, днем в северо-восточных и центральных районах кратковременный мокрый снег. Ветер северо-западный порывистый, утром и днем местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью -4..+1, днем +4..+11.
19 апреля в северо-восточных, а днем и в центральных районах кратковременный мокрый снег. Ветер северо-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью -5..+1, днем +4..+11.
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В субботу и воскресенье, 18-19 апреля, погоду в республике в основном будут определять холодные и неустойчивые воздушные массы, перемещающиеся с севера Европы.
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