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Александр Лукашенко о лишних элементах дорог: по тому тротуару никто никогда не ходил и ходить не будет. Зачем вы его сделали?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В свое время денег не пожалели и в реконструкцию М6 вложились удачно: с 154 километрами справились за 2,5 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для дела брали кредит (в процессе удалось сэкономить 15 миллионов долларов). Из современного – на дороге бетонные ограждения на разделительной полосе, ограждения из сетки, чтобы дикие животные не выбегали на дорогу. Про М6 говорили и на встрече с работниками завода «Неман»: Президент сказал, что проделанной работой доволен.
– Немного сэкономили ресурсов в процессе реализации участка.
– Ну а что ты хочешь сделать на этих участках?
У Минтранса проектов хоть отбавляй. Разработана целая госпрограмма по дорогам на пятилетку. Президент идеи поддерживает. Это и модернизация дороги М7 на Вильнюс, Р122 – Могилев-Чериков, МЗ – Минск-Витебск. Но здесь важно не заниматься лишним. О чем речь? Президент говорит конкретно.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Тротуар при повороте на первую эту дорогу. По тому тротуару никто никогда не ходил и ходить не будет. Зачем вы его сделали? Потом забор какой-то поставили. Ну вот я же там постоянно езжу и вижу, что это все пустое. А деньги-то затратили.
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Александр Лукашенко о лишних элементах дорог: по тому тротуару никто никогда не ходил и ходить не будет. Зачем вы его сделали?
Новости Беларуси. В свое время денег не пожалели и в реконструкцию М6 вложились удачно: с 154 километрами справились за 2,5 года, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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