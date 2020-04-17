|
К 75-летию Великой Победы в соцсетях музеев Янки Купалы в Минске и Печищах возле Казани появились виртуальные экскурсии
Источник материала: ОНТМинске и Печищах возле Казани появились виртуальные экскурсии" class="one-news__figure-img">
К 75-летию Великой Победы! Сегодня состоялась «перекличка» музеев Янки Купалы в Минске и селе Печищи возле Казани. Стихи, созданные народным поэтом Беларуси на правом берегу Волги, в «огненные» годы повторяли вслух на просторах большой страны. И сейчас закрытые границы не преграда для отношений. Пройтись «дорогами» Песняра можно, не выходя из дома.
Онлайн-экскурсия туда, где к штыку приравнял перо Купала. С осени 41-го по июнь 42-го Песняр квартировал в «казённом доме». В этих стенах до сих пор мелют муку. Уже 45 лет музей на комбинате. Передаёт подлинную атмосферу быта военного времени.
Среди дорогих предметов в Печищах – футляр с горелой землёй. Отсюда. 60 лет на месте минского дома поэта – его вечный приют. Музей Купалы – верстовые столбы в экспозиции отсчитывают годы. Часы из премиального Chevrolet. Вернули из эвакуации.
Едва ли не самое «громкое» произведение тех лет. Звучало из всех приёмников. Первые строки купаловского стихотворения стали позывными национального радио – до 44-го года. Сражался поэт не только словом. Дал денег на строительство танковой колонны.
Восемь месяцев на берегу Волги в личных вещах, фотографиях, рукописях. Автограф «Печищи» под продолжением популярного «Хлопчык і лётчык на вайне». Дефицит бумаги. «Дзевяць асінавых колляў» (неоконченная поэма) – на папиросной пачке.
«Клічу вас я на Пабеду…» – в годы Великой Отечественной войны земляки слышали голос Песняра через тысячи вёрст. Вопреки всему. Сегодня культурные институции Беларуси и России развивают партнёрские связи – #люблюКупалу и #музейonline.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К 75-летию Великой Победы в соцсетях музеев Янки Купалы в Минске и Печищах возле Казани появились виртуальные экскурсии
К 75-летию Великой Победы! Сегодня состоялась «перекличка» музеев Янки Купалы в Минске и селе Печищи возле Казани. Стихи, созданные народным поэтом Беларуси на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)