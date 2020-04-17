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К 75-летию Великой Победы в соцсетях музеев Янки Купалы в Минске и Печищах возле Казани появились виртуальные экскурсии

17.04.2020 22:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

К 75-летию Великой Победы в соцсетях музеев Янки Купалы в Минске и Печищах возле Казани появились виртуальные экскурсииМинске и Печищах возле Казани появились виртуальные экскурсии" class="one-news__figure-img">

К 75-летию Великой Победы! Сегодня состоялась «перекличка» музеев Янки Купалы в Минске и селе Печищи возле Казани. Стихи, созданные народным поэтом Беларуси на правом берегу Волги, в «огненные» годы повторяли вслух на просторах большой страны. И сейчас закрытые границы не преграда для отношений. Пройтись «дорогами» Песняра можно, не выходя из дома.  

Онлайн-экскурсия туда, где к штыку приравнял перо Купала. С осени 41-го по июнь 42-го Песняр квартировал в «казённом доме». В этих стенах до сих пор мелют муку. Уже 45 лет музей на комбинате. Передаёт подлинную атмосферу быта военного времени.  

Среди дорогих предметов в Печищах – футляр с горелой землёй. Отсюда. 60 лет на месте минского дома поэта – его вечный приют. Музей Купалы – верстовые столбы в экспозиции отсчитывают годы. Часы из премиального Chevrolet. Вернули из эвакуации.    

Едва ли не самое «громкое» произведение тех лет. Звучало из всех приёмников. Первые строки купаловского стихотворения стали позывными национального радио – до 44-го года. Сражался поэт не только словом. Дал денег на строительство танковой колонны.

Восемь месяцев на берегу Волги в личных вещах, фотографиях, рукописях. Автограф «Печищи» под продолжением популярного «Хлопчык і лётчык на вайне». Дефицит бумаги. «Дзевяць асінавых колляў» (неоконченная поэма) – на папиросной пачке.

Елена Лешкович, директор Литературного музея Янки Купалы: «Новы праэкт музея – гэта чытанне купалавых твораў перыяду Вялікай Айчыннай вайны. Гэта і яго вершы, і палымяная публіцыстыка. Менавіта з 4 па 9 мая ў нашых сацыяльных сетках і на сайце музея».

«Клічу вас я на Пабеду…» – в годы Великой Отечественной войны земляки слышали голос Песняра через тысячи вёрст. Вопреки всему. Сегодня культурные институции Беларуси и России развивают партнёрские связи – #люблюКупалу и #музейonline. 

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Теги: Минск
 
 
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К 75-летию Великой Победы! Сегодня состоялась «перекличка» музеев Янки Купалы в Минске и селе Печищи возле Казани. Стихи, созданные народным поэтом Беларуси на...
 
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