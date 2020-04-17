Названы имена победителей фестиваля мобильного кино VOKA Smartfilm

Источник материала: ОНТ

Неожиданный кино-взгляд и «вечные темы». Международный фестиваль мобильного кино VOKA Smartfilm назвал победителей девятого сезона. Церемония закрытия в этом году впервые – в режиме онлайн.

Жюри фестиваля – киноведы, продюсеры, критики и журналисты – в первую очередь уделяли внимание тому, как раскрыта основная тема. Форум проходил под слоганом «Сезон (не)обычных историй». Гран-при удостоена белорусская работа под названием «86». Пропитанный духом 90-х годов, фильм рассказывает историю знакомства родителей режиссёра. Организатором фестиваля выступила компания А1 при поддержке Министерства культуры. Примечательно, что многие работы выполнены на высоком уровне, и вряд ли скажешь, что сняты на камеру смартфона. Всего в конкурсной программе участвовали более 350 фильмов (свыше 60 из них – белорусские). А общее число заявок рекордное – приблизилось к тысяче.

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