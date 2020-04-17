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Стартует рубрика “Чытаць я хацеў!” Купаловцы будут читать произведения онлайн

18.04.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Национальный академический театр имени Янки Купалы продолжает расширять свое присутствие в online-пространстве и запустил рубрику “Чытаць я хацеў!”.


Фото из архива
 Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении.

"После успешных проектов “Купалаўскі online” и “Купалаўскі дома”, охвативших более 65 тыс. зрителей по всему миру, Купаловский театр подготовил приятный сюрприз для тех, кто соскучился по нашим артистам. “Чытаць я хацеў!” - это серия чтений от актеров театра в нашем аккаунте в Instagram, присоединиться к которым можно каждый вечер в 20.00. Записи чтений также доступны на YouTube-канале театра. Каждый день вместе с купаловцами можно будет послушать произведения белорусских и зарубежных писателей и поэтов", - рассказали в Купаловском театре.

Первое чтение прошло 15 апреля - артистка театра Марта Голубева прочитала отрывки из поэмы "Дзяды" Андрея Хадановича. Первое видео из серии за один вечер посмотрели более 1,3 тыс. человек. Следующий выход в эфир с чтениями состоялся 16 апреля - Павел Харланчук-Южаков прочитал отрывок из романа Андрея Мрыя "Запіски Самсона Самасуя". Впереди - Михаил Зуй и Роман Подоляко с фрагментом книги Андрея Горвата ”Прэм'ера", Антонина Дубатовка с рассказами из сборника Адама Глобуса "Гісторыі пра Мінск і ваколіцы" и Павел Павлють - "Мяшчане ў густой пары" Кузьмы Чорного. Евгения Кульбачная прочитает отрывок из пьесы "Сляпая зорка" Николая Рудковского, а Андрей Ковальчук представит фрагмент поэмы "Сымон-музыка" Якуба Коласа.

Купаловский театр предлагает присоединиться к чтениям своих любимых рассказов вместе с артистами театра. Все подробности можно найти на сайте и в социальных сетях театра.
 
 
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Национальный академический театр имени Янки Купалы продолжает расширять свое присутствие в online-пространстве и запустил рубрику “Чытаць я хацеў!”.
 
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