В Гомельской области приступили к севу кукурузы. Почему эта культура – стратегическая?

Источник материала: ОНТ

Высокорентабельная и без преувеличения стратегическая. Все районы Гомельской области приступили к севу кукурузы. Из-за смены климата под царицу полей в регионе выделили рекордно большие площади – почти 350 тысяч гектаров. Все работы необходимо завершить не позднее середины мая.

В технологии сева кукурузы мелочей не бывает. Важно все – и погода, и состояние техники, и особенно качество посевного материала. В этих мешках – отборные семена белорусского производства. Трактор не тронется, пока бункеры не наполнят.

Кукуруза – растение интенсивного типа, любит чистоту, потому особенно важно сразу выполнять все меры по борьбе с сорняками. И обязательный контроль прямо в поле – даже там, где уже прошел трактор с сеялкой.

В прошлом году из-за засухи в этом хозяйстве потеряли почти половину урожая. Сильнее всего пострадали зерновые, а вот кукуруза выдержала основной удар и помогла сохранить кормовую базу. Теперь ее посеют еще больше – подстраховка на случай очередного знойного лета. А сейчас, говорят аграрии, нельзя упустить влагу.

Под кукурузу в области в этом году отвели почти 350 тысяч гектаров. Это больше, чем в прошлом. Произошла та самая оптимизация структуры посевов, когда природа и экономика подсказали аграриям, как распоряжаться землей. Акцент – на засухоустойчивые культуры. И главное теперь – вовремя посеять, защитить и подкормить будущий урожай.

К севу кукурузы на Гомельщине приступили все без исключения районы. Лидирует Мозырь. Неплохие темпы в Наровлянском и Калинковичском районах. Не сильно отстает и северная часть региона. Кукуруза теперь без преувеличения – культура стратегическая. Ее зерно хоть и не без труда, но все же способно восполнить неурожай колосовых из-за жары, как это было в прошлом году. Но это худший сценарий – в регионе надеются, что он не повторится, и по-прежнему ждут мягкого лета с необходимым количеством осадков.

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